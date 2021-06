Windows 11: le foto del nuovo sistema operativo Microsoft prima del lancio

Succulenti Leak arrivano dal sito cinese Tieba Baidu concerne il nuovo sistema operativo Microsoft: Windows 11, scopriamoli insieme

Ormai ne siamo certi: il prossimo Windows sarà Windows 11. Alcuni importanti screenshot sono trapelati dal sito cinese Tieba Baidu. Il nuovo sistema operativo della multinazionale di Redmond si chiamerà Windows 11 Pro e sarà basato sulla build 21996.1.

Caratteristiche del nuovo sistema operativo

Confermata anzitutto l’interfaccia utente semplificata. Somiglianze molto spiccate con Windows 10X, ora cancellato, che era una versione light per Surface Duo e altri dispositivi a basso consumo. Un’altra novità riguarda le icone della barra dell’applicazioni. Queste infatti le ritroveremo in posizione centrale, insieme al pulsante d’avvio. Non preoccupatevi però, ci sarà un’impostazione che permetterà di allineare le icone secondo i vecchi standard a cui siamo tanto abituati.

Angoli arrotondati, nuove icone e tante funzioni “widget”. Fate attenzione, la build trapelata è tuttavia una versione iniziale, per cui potrebbero con molta probabilità mancare importanti funzionalità.

Cosa ne pensate di questo importante leak su Windows 11? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.