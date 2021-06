Windows 11: finalmente presentato anche il nuovo Microsoft Store

Nel nuovo Windows 11, disponibile a breve, troveremo insieme alle altre novità il nuovo Microsoft Store nel quale trovare apps, games e altro

Ormai lo conosciamo benissimo. Qualche anno fa Microsoft ha deciso di lanciare il Microsoft Store su Windows. Da quel momento, è diventata una delle app più utilizzate ed apprezzate per comodità e non solo. La difficoltà nasce dal fatto che molti addetti ai lavori si sono lamentati dei vincoli tecnici che rendono difficile la pubblicazione. Da qui l’idea di realizzare un nuovo Microsoft Store sul nuovo Windows 11 e non solo.

Nuove funzionalità del Microsoft Store da scoprire su Windows 11

Dal nuovo Microsoft Store sarà possibile scoprire ed installare app, giochi, film e persino offerte speciali tra cui sconti esclusivi su film e giochi per i membri di Xbox Game Pass. In questi ultimi mesi si è data la possibilità ad alcuni programmatori di app di avere accesso ai piani, e l’azienda si dice entusiasta di condividere anche diverse nuove uscite tra cui Adobe Creative Cloud, Disney+, TikTok o Zoom. Di seguito una rapida lista di novità:

Scoprire le migliori App e giochi con storie curate e collezioni fatte su misura dell’utente

e giochi con storie curate e collezioni fatte su misura dell’utente Annunciata una partnership con Amazon che consentirà di eseguire giochi Android e App direttamente su Windows

che consentirà di Android e App direttamente su “Pop-up” Store che consentirà di facilitare l’installazione di applicazioni dal web

Inoltre novità anche per quanto concerne il lato dello sviluppo, di seguito elencate le principali innovazioni.

Supporto ad un numero maggiore di tipi di applicazione (Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java)

ad un numero maggiore di tipi di applicazione (Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java) Flessibilità e possibilità di scelta sulla piattaforma commerciale.

