WebSite X5 Go 2021 gratis: ecco come ottenerlo

Se volete avere WebSite X5 Go 2021 gratis, questo articolo è quello che fa al caso vostro. Vediamo come ottenere questo software gratis

Creare il proprio sito è sicuramente il primo passo, e anche quello più importante, per chiunque sia intenzionato ad entrare nel mondo del Web. Tramite WebSite X5 potrete creare qualsiasi tipo di sito che faccia al caso vostro, da una semplice vetrina per presentare un vostro progetto, ad un intero e-commerce. Inoltre, grazie al servizio di hosting incluso, non dovrete neanche perder ulteriore tempo per trovare l’offerta che faccia al caso vostro. Ma iniziamo questo articolo e scopriamo come ottenere WebSite X5 Go 2021 gratis.

Ecco come ottenere gratis WebSite X5 Go 2021

Abbiamo iniziato a conoscere questo software fin da inizio anno e ogni giorno ci stupiamo delle iniziative che Incomedia mette in campo per agevolare la vita dei suoi utenti. Come se la programmazione del tutto semplificata di un sito non fosse già qualcosa di notevole, oggi la società ci propone la versione “light” del suo software di punta completamente gratis. Ma cosa possiamo fare con questa versione?

Innanzitutto, la differenza principale rispetto al suo predecessore riguarda il numero di template a disposizione. Se precedentemente infatti avevamo solo 15 template, adesso potremo usufruire di ben 50. Un salto sostanziale, soprattutto se consideriamo che l’edizione Evo e quella Pro ne offrono rispettivamente 100 e 140. Insomma, sebbene non si arrivi all’ampia possibilità di scelta dei suoi “fratelli maggiori”, comunque si può godere di una buona varietà che ci permetterà di lanciare il nostro primo sito.

Inoltre, se utilizzerete la versione Go 2021, potrete usufruire di uno sconto del 40% per l’edizione Evo. In questo modo il prezzo passerà da 89,95 € a 53,97 €. Uno sconto non da poco, se considerate già il risparmio di 19,95 € dovuto alla licenza gratuita che potrete ottenere cliccando qui. Vi ricordiamo che una licenza è attivabile su ben 2 PC, permettendovi di gestire il vostro sito sia tramite un PC fisso che tramite notebook se sarete in viaggio.

Voi che ne pensate di questa offerta da parte di Incomedia? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per chi fosse interessato ad abbellire il proprio sito tramite l’utilizzo di GIF, vi ricordiamo che potrete anche usufruire della prova gratuita, di soli 14 giorni, di WebAnimator Go. Se invece siete interessati a scoprire come funziona WebAnimator Plus 3, vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Per non perdere future news dall’universo software e tecnologico in generale, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!