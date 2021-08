Recensione WebAnimator Plus 3: animazioni 1000 gusti più uno

In questa recensione andremo a scoprire WebAnimator Plus 3, il software di Incomedia per creare divertenti GIF ad alti livelli

Qualche settimana fa vi avevamo presentato WebAnimator go, il software semplice e intuitivo per creare GIF in pochi passaggi. All’interno di quell’articolo vi avevamo mostrato anche come scaricare la versione di prova di 14 giorni. Per maggiori dettagli vi invito a darci un’occhiata cliccando qui. Iniziamo adesso questa recensione su WebAnimator Plus 3 e scopriamo il “fratello maggiore” di go, molto più completo e adatto a chi ha delle conoscenze di base riguardanti i programmi di grafica.

Un’interfaccia classica

Come accennato poc’anzi, questo software non è propriamente adatto a chi non ha un minimo di conoscenze riguardanti i programmi di grafica. Ciò lo si intuisce già ad un primo sguardo dopo averlo avviato. Il layout principale infatti ci porta su un banco di lavoro suddiviso principalmente in un piano di lavoro superiore e uno inferiore. Quello superiore è caratterizzato da un player con l’anteprima del lavoro svolto, nel quale verrà mostrata ogni singola modifica apportata, e dai vari pannelli riguardanti gli oggetti, le loro proprietà e così via.

Il piano inferiore invece è il banco di lavoro vero e proprio, quello dove la nostra animazione prenderà vita passo dopo passo. Di vitale importanza in questa porzione di interfaccia è la timeline che rappresenta lo strumento principale e il mezzo di orientamento fondamentale per la progettazione delle nostre animazioni. Ci troviamo dunque davanti a un’interfaccia dall’impostazione molto classica e sulla quale non sarà possibile portare delle modifiche.

Non sarà infatti possibile spostare e intercambiare i vari pannelli di lavoro, costringendo l’utente a doversi adattare al software, contrariamente a quanto dovrebbe essere. L’unica modifica applicabile è la ripartizione fra l’area di lavoro superiore e quella inferiore. Sarà infatti possibile aumentare o diminuire a proprio piacimento una delle due per dare più importanza all’anteprima o al quadro generale di tutte le modifiche apportate.

Pochi pannelli, molteplici funzionalità – Recensione WebAnimator Plus 3

Nell’interfaccia del programma sono presenti solamente pochi pannelli. Questo garantisce un layout pulito e più user friendly, facile da interpretare e nel quale l’utente difficilmente riuscirà a perdersi. Il tutto è stato reso possibile grazie all’ottima gestione dello spazio con le varie tab che permettono di gestire più videate in un unico pannello senza intasare lo spazio di lavoro. Molto importante a riguardo è quello di destra della parte superiore.

Attraverso questo pannello infatti sarà possibile gestire tutte le generalità del file in primis e, scorrendo via via fra le varie tab, anche ogni piccolo aspetto dei vari elementi che compongono la nostra animazione. La prima infatti è dedita esclusivamente al progetto in sé. Qui si potranno scegliere le dimensioni della nostra GIF e l’abilità preloading, che tornerà molto utile se deciderete di caricare l’animazione sul vostro sito personale o su siti terzi.

Si passa poi alla tab Scene, dove sarà possibile impostare per ogni scena presente dei parametri relativi a quest’ultima. Importante è inoltre la funzione JavaScript che permetterà di aggiungere delle funzioni utilizzando direttamente il linguaggio Java. Successivamente troviamo quella Elementi, dove sarà possibile gestire ogni singolo parametro dell’elemento inserito al fine di creare gli effetti che vogliamo durante la progettazione. Se invece vogliamo inserire degli effetti già preimpostati sui nostri elementi, allora non dovremo far altro che passare alla tab successiva.

Le conoscenze sono importanti, ma… – Recensione WebAnimator Plus 3

Ovviamente, per creare delle animazioni veramente importanti bisogna avere delle ottime conoscenze riguardanti i software di grafica e tutto ciò che ne concerne. Tuttavia, già con un minimo di base si possono realizzare dei progetti niente male che vanno dalle semplici immagini in movimento a qualcosa di più complesso come ad esempio a delle piccole GIF con musica e con dei bottoni che rimandino alle pagine online di vostro interesse.

Questi ultimi in particolare richiedono a loro volta un minimo di conoscenze di linguaggio HTML. Tuttavia anche in questo caso si potrà ovviare al problema semplicemente con una ricerca su Google, che ci permetta di trovare quello che fa al caso nostro. Se invece volete creare un progetto leggermente più complesso con varie scene – magari per una presentazione di vari prodotti – non abbiate timore. Anche in questo caso gli sviluppatori hanno preparato dei template basilari che permetteranno a chiunque di poter sviluppare in tutta comodità la loro idea.

Insomma, le conoscenze di base sono importanti, se si vuole realizzare un progetto da zero e che sia unico nel suo genere, tuttavia non sono indispensabili quando avete già template ed effetti già pronti all’uso. Una delle piccole note dolenti che troverete in questa recensione su WebAnimator Plus 3 arriva proprio da questi ultimi. Infatti, sebbene ottimamente impostati per fornire un aiutino gli utenti meno esperti, template e animazioni degli elementi sono veramente limitati, non riuscendo a garantire quindi un’ottima diversificazione se si creano diversi progetti. Di seguito vi lasciamo una delle GIF realizzate con questo software durante la prova.

Conclusioni

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione su WebAnimator Plus 3 ed è quindi giunto il momento di tirare un po’ le somme. Nel complesso ci troviamo davanti a un software molto buono dalle prestazioni veramente importanti. Il programma si presenta ben ottimizzato dal punto di vista visivo, con uno spazio di lavoro pulito. Questo garantisce un’esperienza molto user friendly, sebbene non vi sia la possibilità di modificarne il layout posizionando i vari pannelli a seconda delle esigenze dell’utente.

Realizzare delle animazioni personalizzate non sarà difficile. Con un minimo di conoscenza di base sarà infatti possibile districarsi liberamente fra le varie impostazioni e creare il proprio progetto personale. Se tuttavia non sapete proprio nulla a riguardo non disperatevi. In vostro soccorso arrivano template ed effetti degli elementi già preimpostati, sebbene risultino leggermente troppo pochi per poter creare molteplici progetti tutti completamente diversi l’uno dall’altro.

Un’ultima precisazione, prima di terminare questa recensione su WebAnimator Plus 3, va fatta riguardo il rendering del programma. Quest’ultimo infatti ha un sapore agrodolce che, sebbene non vada ad intaccare minimamente le risorse del computer, risulta essere veramente troppo lento. Non sarebbe stato meglio utilizzare un po’ di CPU o di scheda video pur di ridurre notevolmente i tempi? Sarà possibile esportare il progetto sia come file HTML che come GIF. Sarà anche possibile esportarlo come file Incomedia WebSite X5, molto utile per chi utilizza questo programma. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di WebSite X5 Pro.

Per questa recensione su WebAnimato Plus 3 è ormai tutto. Vi ricordiamo che il software è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo di 89,99 €. Cosa ne pensate di questo programma? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori recensioni e news riguardanti l’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!