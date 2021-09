WebSite X5 Hosting: ecco il nuovo servizio fornito da Incomedia

Incomedia lancia WebSite X5 Hosting, il nuovo servizio di hosting tagliato su misura per il suo software WebSite X5. Scopriamolo insieme

Con il rilascio della nuova versione 2021.4 di WebSite X5, il software “100% made in Italy” per la creazione di siti web, blog ed e-commerce, Incomedia completa la sua offerta proponendo un servizio di hosting studiato ad hoc. In questo modo la società cerca di offrire un pacchetto completo ai propri utenti. Se ancora non conoscete questo software, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per scoprire questo meraviglioso programma. Iniziamo adesso questo articolo e scopriamo WebSite X5 Hosting, il nuovo servizio di Incomedia.

Ecco tutti i dettagli su WebSite X5 Hosting di Incomedia

Per chi non è propriamente un esperto, l’hosting rappresenta spesso un ostacolo difficile da superare. Le offerte sono tante e non è sempre facile destreggiarsi tra proposte diverse e, soprattutto, tra tante configurazioni e specifiche tecniche. Incomedia, che da sempre si impegna per dare a chiunque la possibilità di creare un sito web attraverso un software semplice e intuitivo, ha deciso di scendere in campo offrendo ai suoi utenti un servizio di hosting tagliato su misura e già perfettamente integrato.

In pratica, con l’acquisto di WebSite X5 gli utenti avranno anche 12 mesi di hosting incluso: spazio web, dominio automatico, e-mail e così via. Insomma, tutto quello che serve per pubblicare subito online il sito realizzato. Nessuna richiesta di parametri di connessione al server, né di attivazione del database o delle e-mail; nessun problema di compatibilità legato a sistemi operativi o configurazioni PHP. In questo modo anche l’hosting diventa semplice e conveniente.

Federico Ranfagni, Ceo e co-founder di Incomedia ha commentato quanto segue:

Siamo felici di aver aggiunto anche quest’ultimo tassello alla nostra offerta. Nel viaggio che porta alla creazione di un sito web, noi vogliamo esserci dall’inizio alla fine. Ed ora, potendo offrire sia lo strumento di creazione che lo spazio per la pubblicazione, lo siamo. Per poter garantire un servizio di hosting di primo livello abbiamo scelto di collaborare con HOST.it, società dall’esperienza ventennale che ha sempre investito in sicurezza e innovazione e che da alcuni anni è entrata a far parte di Vianova spa, ex Gruppo Welcome Italia.

Insomma, Incomedia non diventa un hosting provider e rimane concentrata sul suo obiettivo primario. Tuttavia includendo l'hosting, semplifica ulteriormente la vita di tutti coloro che vogliono approdare da protagonisti sul Web.