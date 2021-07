WebAnimator go: prova gratuita del software per creare GIF

In questo articolo vi spiegheremo come fare una prova gratuita di WebAnimator go, il software per creare GIF in pochi secondi

A inizio anno vi avevamo proposto la recensione di un altro prodotto di Incomedia. Stiamo parlando di WebSite X5 nella sua versione Pro. Grazie a questo prodotto siamo riusciti a creare un sito Internet partendo dal nulla e senza bisogno di conoscenze specifiche in fatto di programmazione. Oggi invece andremo a scoprire in questo articolo, seppur minimamente, WebAnimator go, il software sviluppato e rilasciato da Incomedia per la creazione di GIF e come effettuare una prova gratuita dello stesso.

Ecco come ottenere WebAnimator go in prova gratuita

Molto spesso ci ritroviamo a dover rendere il nostro sito più interessante attraverso l’immissione di immagini che possano attrarre il pubblico. L’idea più intuitiva è quella quindi di aggiungere delle GIF (Graphics Interchange Format) che possano attrarre senza andare ad appesantire in maniera eccessiva la pagina. Tuttavia non sempre si hanno le conoscenze per farle e quindi si va alla ricerca di programmi appositi che possano aiutarci in questo senso.

WebAnimator go è uno di questi e, grazie alla sua semplicità di utilizzo, si appresta ad essere uno dei migliori software presenti in circolazione. Per crearne una infatti vi basteranno tre semplici passaggi:

Scegliere il template – All’interno sono presenti una raccolta di modelli da utilizzare fra i quali scegliere. Questi saranno disponibili in varie dimensioni e ognuno avrà uno speciale effetto animato.

– All’interno sono presenti una raccolta di modelli da utilizzare fra i quali scegliere. Questi saranno disponibili in varie dimensioni e ognuno avrà uno speciale effetto animato. Inserire il contenuto – Qui si potranno aggiungere le immagini al progetto e modificare rapidamente il testo che apparirà. Si potrà trasformare un qualsiasi template HTML5 nella vostra nuova animazione personalizzata senza l’uso di codifiche.

– Qui si potranno aggiungere le immagini al progetto e modificare rapidamente il testo che apparirà. Si potrà trasformare un qualsiasi template HTML5 nella vostra nuova animazione personalizzata senza l’uso di codifiche. Esportare – Qui invece potrete scaricare il codice HTML 5 sul proprio computer da incorporare all’interno del sito web

Il software è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo di 24,99 € per una licenza. Tuttavia, accedendo a questo link a nostra disposizione, potrete usufruire di un periodo di prova gratuito di 14 giorni che vi permetterà di testarlo e poi deciderete se acquistarlo o meno. Cosa ne pensate di questo utilissimo software? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi la futura recensione a riguardo, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!