Half-Life 2: rilasciato nuovo aggiornamento a sorpresa

Il capolavoro generazionale di Valve Half-Life 2 ha ricevuto un nuovo aggiornamento a sorpresa disponibile ora, contenente vari update tecnici interessanti, probabilmente legati all’imminente uscita di Steam Deck. Vediamo di seguito i dettagli!

Pare che Valve abbia rilasciato silenziosamente un nuovo aggiornamento per Half-Life 2, che, oltre a risolvere alcuni bug di vecchia data, aggiunge alcune funzionalità assolutamente degne di nota. La notizia arriva direttamente da Tyler McVicker, noto youtuber e content creator famoso per le sue notizie su Valve e su altri colossi dell’industria videoludica: egli stesso ha notato che non sono ancora state pubblicate note della patch, e che quindi tutto quel che sappiamo su questo aggiornamento è stato trovato tramite test e osservazioni. Vediamo quindi di seguito i dettagli sulle novità di Half-Life 2!

Tutti i contenuti dell’aggiornamento su Half-Life 2

Sempre McVicker fa notare come praticamente Valve abbia creato una nuova beta del gioco, molto probabilmente per testare le nuove funzionalità in vista dell’uscita di Steam Deck, nuova console hardware portatile e cavallo di battaglia dell’azienda. L’obbiettivo principale di questo aggiornamento sembra essere l’adattamento della risoluzione e dell’interfaccia utente per fare in modo che il Half-Life 2 si adatti al meglio agli schermi 1280×800 di Steam Deck. A questo fine, l’HUD è stato sbloccato, e ora si adatta alla risoluzione scelta dal giocatore: ciò significa che da ora si adatterà anche ai display widescreen, supporto che finora non era mai stato implementato.

Inoltre i giocatori potranno aumentare il campo visivo senza dover andare a modificare i file DLL del gioco com’era finora. Inoltre è stato finalmente implementato il supporto all’API Vulkan (già introdotto all’inizio di quest’anno su Portal 2), che diminuirà l’utilizzo della CPU a favore di un maggiore utilizzo della GPU. Come suggerisce McVicker, c’è da immaginarsi che Valve abbia intenzione di aggiungere questa tecnologia a tutto il proprio catalogo per prepararsi al meglio all’uscita di Steam Deck.

Per rimanere aggiornati su tutte le notizie più importanti riguardanti il mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.