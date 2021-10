Windows 11: come installare il sistema e i suoi requisiti

In questa guida andremo a vedere quali sono i requisiti di Windows 11 e come installare passo passo il nuovo sistema operativo di Microsoft

Windows 11 è l’ultimo arrivato nella famiglia dei sistemi operativi di Microsoft. Nella giornata di ieri la società ha iniziato a rilasciare la nuova piattaforma, ma il download automatico non è ancora disponibile per tutti, anche se sono soddisfatti i requisiti. Per chi invece non riesce a soddisfarli, non abbiate paura. In alcuni casi bisognerà smanettare un pochino, ma riuscirete comunque a risolvere il problema. Iniziamo dunque questa guida e vediamo quali sono i requisiti per il nuovo sistema operativo e come installare Window 11 sul vostro PC.

Perché cambiare sistema operativo?

L’annuncio ufficiale, arrivato lo scorso 24 giugno, ha posto subito Windows 11 al centro dell’attenzione per diversi fattori. Innanzi tutto il design completamente rinnovato che va a “svecchiare” quelli che erano i soliti layout dell’ecosistema Windows. Già in passato vi era stato un primo tentativo da parte di Microsoft con Windows 8 e 8.1, poi abbandonato per il più riuscito Windows 10. Tuttavia la società non si è demoralizzata e oggi possiamo scaricare e installare un sistema operativo del tutto nuovo graficamente e non solo.

Questo nuovo sistema operativo, a detta di Microsoft, è pensato appositamente per i gamer di tutto il mondo. Oltre alla nuova veste grafica infatti, la società di Redmond ha inserito importanti funzionalità grafiche. Le più importanti sono sicuramente l’Auto HDR e il supporto al DirectStorage. Grazie a queste infatti sarà possibile godere di una grafica molto più ricca e dettagliata anche a livello di colori e a tempi di caricamento pressoché azzerati.

Queste unite alle funzionalità dell’app Xbox e ai benefici di Xbox Game Pass, permetterà di avvicinare ancora di più l’ecosistema PC a quello della console di Microsoft. In questo modo sarà più facile per i videogiocatori switchare da un sistema all’altro, permettendo di vivere sessioni più intense. Per chi invece lavora con il computer apprezzerà sicuramente il lavoro svolto dagli sviluppatori per rendere più snello il multitasking grazie all’introduzione di Snap Layouts, Groups e la possibilità di impostare desktop differenti.

Inoltre, l’ultimo fattore, ma non per questo meno importante, riguarda la sicurezza. Il nuovo sistema operativo infatti permetterà di avere nuovi aggiornamenti che correggeranno vari bug, ma non solo. Con questi infatti verranno implementati i parametri di sicurezza che permetteranno di avere un PC più sicuro sotto questo punto di vista. Inoltre, fra poco più di 4 anni, più precisamente il 24 ottobre 2025, dovrebbe terminare il supporto a Windows 10. Cambiare sistema operativo adesso, in maniera gratuita se possedete Windows 10, è sicuramente la scelta migliore da fare.

Vediamo i requisiti per poter installare Windows 11

Prima di procedere con l’installazione del nuovo sistema operativo, il vostro PC dovrà supportare alcuni requisiti molto importanti. Innanzitutto il vostro computer dovrà eseguire Windows 10 alla versione 2004 o superiore. Potete scaricare gli aggiornamenti, totalmente gratuiti, tramite Windows Update. Per farlo andate su Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza e controllate se vi sono aggiornamenti da eseguire. Sarà possibile accedere direttamente a questa schermata semplicemente cercando nella barra di Cortana “Windows Update”.

Una volta fatto questo assicuratevi di soddisfare i seguenti requisiti:

Avere un processore a 64 bit compatibile con 2 o più core e frequenza di almeno 1 GHz

con 2 o più core e frequenza di almeno 1 GHz 4 GB di RAM

Possedere uno spazio di archiviazione di almeno 64 GB

Firmware del sistema compatibile con UEFI e Avvio protetto

Trusted Platform Module ( TPM ) versione 2.0

( ) Scheda video compatibile con DirectX 12 o versione successiva con driver WDDM 2.0

o versione successiva con driver WDDM 2.0 Schermo ad alta definizione (720p) con una diagonale maggiore a 9 pollici, 8 bit per canale di colore

(720p) con una diagonale maggiore a 9 pollici, 8 bit per canale di colore Connessione a Internet e account Microsoft

Questi sono i requisiti base che serviranno per poter installare Windows 11 sul vostro PC. Se invece volete usufruire a pieno di tutte le funzionalità incluse con il nuovo sistema operativo, allora vi consiglio di consultare la pagina ufficiale con tutti i requisiti.

Come installare Windows 11 se abbiamo soddisfatto tutti i requisiti

Per controllare i requisiti non dovrete far altro che scaricare il software Controllo integrità PC dalla pagina ufficiale, installarlo e avviare il controllo. Se il vostro PC rispetta tutti i requisiti precedentemente citati, allora potrete procedere con l’installazione del nuovo sistema operativo. Potrete eseguire l’operazione tramite Windows Update dove troverete l’apposita sezione. Tuttavia essendo ancora stato rilasciato da poco, non tutti potranno scaricarlo da qui. Servirà ancora un po’ di tempo prima che compaia a tutti il tasto che permetta l’installazione.

Non demoralizzatevi però. Se avete fretta di testare il nuovo sistema operativo esiste un altro modo. Vi basterà infatti recarvi sulla pagina per il download di Windows 11. Da qui dirigetevi nella sezione “Assistente per l’installazione di Windows 11“, la prima sotto il riquadro blu e cliccate su “Scarica ora“. Una volta terminato il download avviate l’assistente e procedete con l’installazione.

L’operazione richiederà un po’ di tempo e una volta terminata avrete a disposizione 30 minuti per salvare il vostro lavoro prima che il PC si riavvii. Terminato il processo tuttavia potrete richiedere voi il riavvio senza dover attendere. Dopo il riavvio si completeranno le ultime procedure e una volta che tutto sarà terminato potrete utilizzare il vostro PC con Windows 11. Questa procedura vi permetterà di installare il nuovo sistema operativo senza perdere nessun dato o file durante il processo.

Se invece volete un’installazione pulita, nella pagina dove avete scaricato l’assistente potrete trovare i passaggi per installare il sistema operativo tramite chiavetta o DVD. Voi cosa ne pensate di Windows 11? Lo avete già scaricato e testato oppure lo farete successivamente? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori guide su Windows 11 dall’universo software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!