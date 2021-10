Muppets Haunted Mansion – La casa stregata è in arrivo su Disney+

In arrivo il prossimo 8 ottobre lo speciale Muppets Haunted Mansion – La casa stregata

In arrivo su Disney+ il prossimo 8 ottobre il primo speciale di Halloween dei Muppets! Muppets Haunted Mansion unisce la presenza dei famosi pupazzi, creati da Jim Henson, alla famosa location della casa stregata, presente in tutti i parchi di divertimenti Disney del mondo. Disney ha rilasciato due clip, che anticipano il contenuto dello speciale!

Lo speciale sarà ricco di guest star, tra cui Yvette Nicole Brown, John Stamos e Kim Irvine, executive director di Walt Disney Imagineering. E inoltre Will Arnett, Taraji P. Henson, Chrissy Metz, Alfonso Ribeiro, Edward Asner, Jeannie Mai, Danny Trejo, Sasheer Zamata, Craig Robinson, Skai Jackson, Pat Sajak e Geoff Keighley.

Con loro ci saranno anche Darren Criss, volto di Blaine Anderson nella serie cult Glee, e altre cinque star che compariranno con le fattezze di busti di marmo e canterano dei brani composti per il film. Le nuove canzoni originali sono “Rest in Peace”, “Life Hereafter” e “Tie the Knot Tango”. Nello specifico: Justina Machado (One Day at a Time), Craig Robinson (The Office), Skai Jackson (Jessie), Pat Sajak (Wheel Of Fortune), Geoff Keighley (Game Awards).

La trama di Muppets Haunted Mansion

Muppets Haunted Mansion sarà il primo speciale Halloween in assoluto per i pupazzi di Jim Henson. La trama ruoterà intorno a un espediente molto classico per questo tipo di storie: Gonzo verrà sfidato a passare una notte in una casa infestata. Ma non una casa infestata qualunque, bensì LA casa infestata: The Haunted Mansion, la celebre attrazione di Disneyland da cui Disney ora sta cercando di trarre un nuovo film (dopo quello con Eddie Murphy del 2003).

Guardiamo insieme il trailer ufficiale dello speciale!

Cosa ne pensate dello speciale di Halloween targato Muppets? Siete spaventati … o piuttosto, divertiti? Fateci sapere la vostra!

