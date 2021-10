War of the Worlds: in arrivo oggi la seconda stagione su Disney+

In arrivo oggi su Disney+ la seconda stagione di War of the Worlds

Debutta oggi su Disney+ la seconda stagione di War of the Worlds. La serie, una coproduzione USA-Francia, rappresenta il più recente adattamento dell’omonimo romanzo di H.G. Wells. Qua trovate il trailer della prima stagione.

La trama di War of the Worlds

Quando un gruppo di astronomi intercetta una trasmissione proveniente da un’altra galassia, è ormai certo che esistono altre forme di vita extra-terrestri. Il mondo intero attende con il fiato sospeso un primo contatto, ma non dovrà aspettare a lungo. I popoli della Terra non hanno idea di ciò che li aspetta. Un attacco devastante è in arrivo, destinato a cancellare ogni forma di vita dalla faccia del pianeta. Mentre l’umanità attende l’evolversi degli eventi, lo scenario diventa presto catastrofico. La Terra viene pian piano invasa dagli alieni e la razza umana rischia lo sterminio. I sopravvissuti sono pochissimi e dovranno cercare di restare in vita cercando un rifugio sicuro in una nuova realtà dominata dagli alieni.

War of The Worlds è una storia di persone ordinarie che si trovano ad affrontare circostanze straordinarie, scoprendo di essere qualcosa di più di semplici vittime di un attacco alieno.

Cosa sappiamo della seconda stagione (SPOILER!)

L’umanità è stata quasi spazzata via dall’attacco alieno della prima stagione i pochi sopravvissuti devono trovare un modo di resistere. Emily ha scoperto una strana connessione con gli alieni e inizia a crescere in lei un atroce dubbio: gli alieni sono in realtà umani? Sopravvivere rimane però l’ultima forma di speranza per il futuro e molti sono pronti anche a gesti estremi per cercare di andare avanti. Trovate qui il trailer della seconda stagione.

La serie è tratta dal romanzo fantascientifico e apocalittico di H.G. Wells ambientata ai giorni nostri e prodotta da CANAL + e Fox Networks Group Europe & Africa. War of the Worlds è prodotta da Howard Overman con Julian Murphy (Demons, Merlin) e Johnny Capps (Merlin, Crazyhead) per Urban Myth Films. Il cast comprende Gabriel Byrne, Daisy-Edgar Jones, Elizabeth McGovern e Bayo Gbadamosi. Visto il successo che la serie sta riscuotendo, è stata confermata la produzione di una terza stagione, prevista per il 2022.

