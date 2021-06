Windows 11: di che processore Intel o AMD avrò bisogno per supportarlo?

In questa mini-guida scopriremo i requisiti hardware necessari per poter utilizzare il nuovo Windows 11 annunciato da poco da Microsoft

Dopo la presentazione del nuovo Windows 11 sono state molte le discussioni in merito ai requisiti hardware che saranno necessari per supportare in pieno il nuovo sistema operativo della multinazionale di Redmond. In questa mini-guida, per l’appunto, troverete una lista di processori delle due maggiori aziende produttrici, Intel e AMD, compatibili con il nuovo Windows 11.

Le CPU Intel e AMD compatibili con Windows 11

Il vecchio Windows 10 era sicuramente molto generoso con l’hardware che trovava in quanto non era particolarmente esigente. Diversa è la storia per quanto riguarda Windows 11, in quanto per specifiche tecniche, i requisiti minimi diventano leggermente più stringenti ed esigenti. Stando a quanto si legge dalle pagine del supporto ufficiale, ecco la lista di processori comptibili.

Intel : famiglia Core di ottava, nona, decima e undicesima generazione, famiglia Xeon Skylake-SP, Cascade Lake-SP, Cooper Lake-SP e Ice Lake-SP (si aggiungono i nuovi modelli, inclusi quelli Pentium e Celeron). L’ultimo aggiornamento Microsoft non esclude l’inclusione di CPU Intel 7th Gen.

: famiglia Core di ottava, nona, decima e undicesima generazione, famiglia Xeon Skylake-SP, Cascade Lake-SP, Cooper Lake-SP e Ice Lake-SP (si aggiungono i nuovi modelli, inclusi quelli Pentium e Celeron). L’ultimo aggiornamento Microsoft non esclude l’inclusione di CPU Intel 7th Gen. AMD: famiglia Ryzen 2000, 3000, 4000 e 5000, famiglia Ryzen Threadripper 2000, 3000 e Pro 3000, famiglia EPYC di seconda e terza generazione (si aggiungono i nuovi modelli). L’ultimo aggiornamento Microsoft non esclude l’inclusione di AMD Zen 1.

Per quanto concerne altri requisiti hardware, figurano anche 4 GB di RAM obbligatori e il chip TPM 2.0. L’uscita non è stata ancora ufficializzata, quello che si sa, però, è che gli insider riceveranno una versione di anteprima ufficiale a breve.

Cosa potrà fare chi non dispone dell’hardware minimo necessario?

Sicuramente potranno temporeggiare in tutta calma. Microsoft ha infatto garantito il pieno supporto a Windows 10 fino al 14 ottobre 2025. La piattaforma, tuttavia, viene eseguita senza troppe criticità anche da hardware non particolarmente brillante, di conseguenza tutto lascia pensare che una soluzione si troverà senza particolari problemi.

Voi cosa ne pensate di queste compatibilità col nuovo Windows 11? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.