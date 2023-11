Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, di SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio, disponibile ora

Da oggi è disponibile Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il nuovo titolo targato RGG e SEGA

Oggi, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato il picchiaduro di azione-avventura Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, disponibile su Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è l’ultimo titolo dell’iconica serie del Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon. Un tempo uno yakuza leggendario, Kazuma Kiryu ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora, una figura misteriosa lo spinge nuovamente al centro del conflitto per farlo uscire allo scoperto.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, dettagli sul gioco da oggi disponibile

Ecco i principale dettagli e le caratteristiche principali di questo nuovo titolo:

CANCELLA IL TUO PASSATO PER PROTEGGERE IL TUO FUTURO : affronta una coinvolgente avventura piena d’azione e ricca di adrenalinici combattimenti in luoghi vivaci e pieni di personaggi e attività emozionanti.

: affronta una coinvolgente avventura piena d’azione e ricca di adrenalinici combattimenti in luoghi vivaci e pieni di personaggi e attività emozionanti. COMBATTIMENTO DEFINITIVO CON DUE STILI DI GRANDE IMPATTO : alterna senza sosta gli stili di combattimento Yakuza e Agente in combattimenti brutali. Grazie allo stile Yakuza, fai tremare i tuoi nemici scatenando tutta la furia e l’ineguagliabile potenza delle mosse più selvagge di Kiryu. Oppure alza la posta con lo stile Agente e sferra colpi di assoluta precisione e rapidità, sfruttando un’ampia gamma di gadget hi-tech come cavi elettrificati per stordire i nemici.

: alterna senza sosta gli stili di combattimento Yakuza e Agente in combattimenti brutali. Grazie allo stile Yakuza, fai tremare i tuoi nemici scatenando tutta la furia e l’ineguagliabile potenza delle mosse più selvagge di Kiryu. Oppure alza la posta con lo stile Agente e sferra colpi di assoluta precisione e rapidità, sfruttando un’ampia gamma di gadget hi-tech come cavi elettrificati per stordire i nemici. DIVERTIMENTO INFINITO: che tu sia alle prese con i combattimenti nell’Arena del Castello, con le canzoni del karaoke, con i drink e l’intrattenimento del cabaret o con le corse del Pocket Circuit, il mondo ti offrirà una grande varietà di esperienze coinvolgenti.

Il gioco è disponibile in due edizioni, standard e deluxe, di cui la seconda permette di combattere con o assieme a tre yakuza leggendari nelle battaglie dell’Arena a bordo della misteriosa nave da carico nota come il Castello. Completare la campagna di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, inoltre darà accesso a una versione di prova speciale di Like a Dragon: Infinite Wealth. la cui uscita è prevista per il 26 gennaio 2024.

