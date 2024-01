Like a Dragon: Infinite Wealth è ora disponibile!

Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo titolo dell’acclamata serie di Yakuza, è finalmente disponibile in tutto il mondo

Se siete degli amanti del Giappone e dei JRPG a turni di sicuro sarete ben informati su Like a Dragon: Infinite Wealth, l’ultimo titolo sviluppato dal Ryu Ga Gotoku Studio e pubblicato da SEGA. Il gioco è stato annunciato nell’ormai lontano settembre del 2022, ma ora finalmente sembra che l’attesa dei fan sia terminata. Da oggi infatti Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo titolo dell’acclamata serie di Yakuza, è finalmente disponibile in tutto il mondo.

Ichiban e Kiryu insieme per Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth è un eccentrico JRPG che vede come protagonisti Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu, due leggendari ex yakuza. Ichiban Kasuga è un inarrestabile sfavorito che ha ben chiaro cosa significhi riemergere dopo aver toccato il fondo, mentre Kazuma Kiryu è un uomo dalla volontà spezzata che affronta i suoi ultimi giorni. I due eroi finiranno con l’incontrarsi a causa di una serie di eventi inaspettati che li porteranno a vivere un’incredibile avventura ambientata sia in Giappone che alle Hawaii.

Il titolo offre un combattimento unico nel suo genere con battaglie GDR dinamiche e senza regole in cui il campo di battaglia stesso diventa un’arma. Per avere la meglio dovrete adattare le tecniche alla situazione da affrontare con lavori e personalizzazioni bizzarre per sopraffare strategicamente i nemici con tecniche esagerate. La vita di uno yakuza però non è fatta solo di combattimenti e intrighi. Durante la storia infatti potrete spassarvela in Giappone ed esplorare tutto ciò che le Hawaii possono offrirvi in un’avventura così grande da ricoprire tutto il Pacifico. Momenti indimenticabili vi attendono ad ogni passo, con missioni e attività sempre diverse che potrete godervi come preferite.

Like a Dragon: Infinite Wealth è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.