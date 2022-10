Amazon Prime Day: Le offerte NVIDIA sulle GPU

Le offerte NVIDIA in occasione dell’Amazon Prime Day, promozioni da non perdere sulle GPU RTX Serie 3000, scopriamole insieme in questo articolo dedicato

NVIDIA, presenta oggi una serie di imperdibili offerte in occasione dell’Amazon Prime Day. Fino alla fine della giornata di oggi sarà possibile acquistare su Amazon, le schede grafiche NVIDIA, della serie 3000 nella versione custom dei diversi partner NVIDIA tra cui EVGA, GIGABYTE, ZOTAC.

Queste schede godono di tecnologie innovative e funzionalità che caratterizzano la performance, la risoluzione, la grafica e la reattività nel gaming, rendendole così le schede grafiche più potenti e affidabili sul mercato grazie al DLSS, il ray tracing e NVIDIA Reflex.

Approfittate delle promozioni disponibili in questa giornata e dotatevi del giusto supporto tecnologico per ottenere la migliore esperienza nel gaming e non solo.

Gigabyte

Vision OC 12G con NVIDIA GeForce RTX 3060, disponibile su Amazon al prezzo di 449,99€

con NVIDIA GeForce RTX 3060, disponibile su Amazon al prezzo di 449,99€ Eagle OC 8G con NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, disponibile su Amazon al prezzo di 509,99€

EVGA

EVGA GeForce RTX 3080 Ti XC3 ULTRA GAMING, disponibile su Amazon al prezzo di 1.039,99€

EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA GAMING, disponibile su Amazon al prezzo di 1.404,97€

EVGA GeForce RTX 3090 XC3 ULTRA GAMING, disponibile su Amazon al prezzo di 1.129,99€

ZOTAC

ZOTAC con GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC, disponibile su Amazon al prezzo di 1.169,59€

Cosa ne pensate di queste offerte NVIDIA, sulle GPU RTX Serie 3000 in occasione dell'Amazon Prime Day?