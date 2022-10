Bayonetta 3: Viola si presenta con un gameplay trailer

Nelle scorse ore, PlatinumGames ha rilasciato un nuovo gameplay trailer di Bayonetta 3 stavolta dedicato a Viola: scopriamo insieme tutti i dettagli e vediamo la nuova strega in azione

La data d’uscita di Bayonetta 3, per ora fissata al 28 ottobre prossimo, si avvicina a passi da gigante e a noi ancora non sembra totalmente vero. Sarà che il terzo capitolo della strega più formosa di tuttestava quasi per diventare vaporware, con un Kamiya che sembrava quasi divertirsi a sbeffeggiare chi attendeva tanto ardentemente il gioco, ma il pensare che fra poco più di due settimane potremo averlo fra le mani, in esclusiva su Nintendo Switch, è quasi un’emozione. Con l’avvicinarsi del lancio, aumentano anche le coperture giornalistiche delle testate estere più importanti, fra cui anche Game Infomer che ne ha anche rilasciato un nuovo gameplay trailer in esclusiva, dedicato a un nuovo personaggio giocabile: la strega Viola.

Viola è una strega di Umbra ancora in addestramento, cosa che la rende ovviamente una combattente meno esperta della nostra Bayonetta. Il tutto è reso evidente dal suo stile di combattimento, in cui pone molta più enfasi sulla sua forza bruta, contraddistinguendosi molto dalla finezza ricercata che Bayonetta sbandiera ad ogni colpo. Vi lasciamo il gameplay trailer proprio qua sotto.

Bayonetta 3: Viola si mostra in tutto il suo potenziale con un gameplay trailer dedicato

Le principali differenze con Bayonetta si trovano sia negli attacchi melee, che in quelli ranged. Per quel che riguarda i primi, Viola è in grado di utilizzare soltanto la katana in combattimento, mentre Bayonetta è capace di sfoderare una grande varietà di armi col proseguire del gioco. Se guardiamo invece gli attacchi a distanza, Viola utilizza i coltelli da lancio per estendere le sue combo, più che le armi da fuoco. Inoltre, Viola è in grado di evocare il suo minion demoniaco dalle fattezze di gatto, Cheshire (che nome classico!). L’ultima, grande differenza fra Viola e Bayonetta è come la novizia utilizza il suo Witch Time. Se Bayonetta è in grado di rallentare il tempo mentre accede al suo Witch Time, Viola invece lo sfrutta per bloccare gli attacchi nemici con timing perfetto.

Avete visto il trailer di Bayonetta 3 dedicato a Viola? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!