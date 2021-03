Funko POP: ecco le figure esclusive per il WonderCon 2021!

Nuove splendide Funko POP si aggiungeranno a quelle già esistenti in occasione del WonderCon 2021, potete ammirarle in questa news

È quel periodo dell’anno in cui la stagione delle convention è nell’aria, ma purtroppo questo (come quello precedente) è un anno diverso dal solito. Il WonderCon sarebbe la nuova convention che i fan non vorrebbero altro che invadere, ma l’evento fisico, come sarebbe stato lecito e opportuno, è stato cancellato per le ragioni che possiamo tutti immaginare più che bene. Tuttavia, il divertimento per gli amanti dell’evento non finisce qui poiché Funko continua la tendenza di creare la propria convention virtuale e, per l’occasione, sono state presentate nuove POP esclusive per l’evento del WonderCon 2021. Potete già ammirarle dando un’occhiata agli screenshot dimostrativi che vi proponiamo qui in basso.

Funko POP: tante figure esclusive dei personaggi Disney per il WonderCon 2021!

La presentazione del WonderCon 2021 andrà in onda tra il 21 aprile 2021 e il 23 aprile 2021, con gli organizzatori dell’evento pronti per vari omaggi e tributi, live streaming e, ovviamente le nuove POP targate Funko, in esclusiva per quest’occasione. Ovviamente, l’americana Funko non poteva mancare all’evento, con POP e Soda in edizione limitata in arrivo. L’esclusivo set Pops WonderCon 2021 consisterà in 7 nuove figure, di cui una speciale confezione da 2 che includerà:

Disney – Emperor’s New Groove – Scientist Kronk and Mad Scientist Yzma

Disney – La Spada nella Roccia – Madam Mim

Disney – I Tre Moschettieri – Donald Duck

Disney – La Bella e la Bestia – Enchantress

Star Wars – Stormtrooper – Artist Style Gold

DC Comics – Justice League – The Atom

Pokemon – Jolten – Diamond Collection

Pokemon – Flareon – Diamond Collection

166164609_3997420570327095_2259619804557121929_o

165937482_3997119883690497_6564882269651274612_o

165229171_3996899490379203_7334110239578155315_o

164728592_3997325077003311_6460832123597362510_o

163633013_3997225603679925_5329430553330739573_o

163598600_3997009230368229_4247000116965088629_o

Funko POP

163293229_3996782510390901_7250585553535873099_o

Come potete vedere, la Disney sta dominando le esclusive della serie di figure del WonderCon 2021 di quest’anno con alcune fantastiche uscite. Gli scienziati Kronk e Yzma saranno POP decisamente affascinanti da possedere e l’incantatrice de La Bella e la Bestia è splendidamente realizzata. Tutte le Funko POP, come potete giudicare voi stessi, sono solide versioni di convenzione da The Atom e il suo display dinamico per la variante d’oro Stormtrooper; ognuno sarà una grande novità per ogni fan. Alcune di queste saranno esclusive condivise, mentre altre verranno rilasciate solo tramite il FunkoShop. WonderCon 2021 Virtual Con Edition sarà un altro evento a partecipazione limitata basata su un’estrazione a mo’ di lotteria, quindi assicurati di scoprire come partecipare se non l’avete già fatto.

E voi che ne pensate di questo nuovo set? Quale sono le vostre POP preferite? Scrivetecelo qui in basso nella sezione commenti. Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dallo straordinario mondo delle figure e non solo.