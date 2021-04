Pirati dei Caraibi: ecco la nuova figure Nendoroid di Jack Sparrow!

Se siete fan della saga “I Pirati dei Caraibi” la nuova figure Nendoroid di Jack Sparrow no vi lascerà certo indifferenti. Vediamola insieme

L'ultima notizia a riguardo è che Good Smile Company ha aperto in preordini per la nuova figure Nendoroid di Jack Sparrow.

Pirati dei Caraibi: prezzo e data d’uscita della nuova figure Nendoroid di Jack Sparrow

Il pirata più popolare di tutti i tempi che ha il volto di Johnny Depp nella saga cinematografica “I Pirati dei Caraibi” (Pirates of the Caribbean) è il nuovo protagonista dell’ultima figure della serie Nendoroid targata Good Smile Company (qui in basso vi proponiamo le foto). Come da sempre per quanto riguarda le figure di questa collezione, anche questa sarà snodabile, alta circa 10 cm.

Non mancheranno poi gli accessori, vero fiore all’occhiello delle action figure Nendoroid. Jack Sparrow avrà a disposizione ben con 3 volti con differenti espressioni facciali, l’insostituibile bottiglia di rum, un’affilata (si fa per dire) sciabola e il timone di una nave. Insomma, il pirata in questa nuova riedizione è assolutamente irresistibile e grazie agli accessori sarà possibile “rivivere” alcune tra le più iconiche scene dei film proprietà di Disney. I preordini sono già aperti in terra nipponica. Il prezzo ammonta a 6500 Yen (circa 50 euro al cambio), con uscita stimata ad ottobre 2021.

