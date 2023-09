Harry Potter: su Sky Cinema un canale dedicato

Dal 9 al 24 settembre prossimo su Sky Cinema è attivo un canale dedicato al mondo cinematografico di Harry Potter

Da sabato 9 settembre fino al 24, Sky Cinema Collection riporta sul piccolo schermo tutti i film di Harry Potter, con due gradite aggiunte: il terzo film della saga prequel e lo speciale Return to Hogwarts. Harry Potter sbarca quindi su Sky Cinema Collection (canale 303), che si trasforma in Sky Cinema Harry Potter, un canale interamente dedicato al franchise dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo). Non soltanto tutti gli otto film della saga cinematografica dedicata al maghetto più famoso al mondo, che sono già presenti, ma anche il terzo capitolo del prequel della saga, Animali fantastici – I segreti di Silente, e lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand, mentre su Sky i film saranno disponibili on demand anche in 4K.

Harry Potter su Sky Cinema: la programmazione

Tornano dunque tutti i personaggi nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretati sul grande schermo da Daniel Radcliffe, volto di Harry Potter, Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton e Robbie Coltrane, recentemente scomparso, in quelli dell’amabile Hagrid. Era il 2001 quando uscì nelle sale il primo capitolo della saga, Harry Potter e la pietra filosofale, e da allora fino al capitolo conclusivo, diviso in due parti nel 2011, la saga ha conquistato i box office di tutto il mondo.

A impreziosire la programmazione del canale, come detto, da oggi c’è anche il terzo capitolo della saga spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter: Animali Fantastici – I segreti di Silente con Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen. Da non perdere anche Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, la speciale retrospettiva con la reunion, avvenuta nel 2021, fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, altri stimati membri del cast e i registi che hanno realizzato i film.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.