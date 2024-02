Lewis Hamilton alla Ferrari: ora è ufficiale!

Il campione del mondo, con sette titoli all’attivo, dovrebbe arrivare a Maranello nel 2025: Hamilton alla Ferrari è un sogno che si realizza per motissimi tifosi del Cavallino

Le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni sembrerebbero ora essere confermate: Lewis Hamilton alla Ferrari potrebbe diventare realtà per la stagione 2025. Non è tuttavia escluso che le tempistiche possano essere anticipate e che quindi possa entrare nella Scuderia anche con largo anticipo rispetto ai piani. Il sette vole campione del mondo dovrebbe sostituire Carlos Sainz accanto a Charles Leclerc, appena riconfermato per l’incarico in Ferrari.

Mercedes, secondo alcune fonti, avrebbe organizzato una breve riunione di scuderia, durante la quale Toto Wolff avrebbe comunicato la scelta di Hamilton al resto della squadra. Un incontro molto breve ma dai contenuti assolutamente forti: sino all’ultimo l’accordo tra il pilota ingelse e Maranello non era per nulla scontato e tuttora non vi sono conferme definitive. I media britannici sono comunque concordi nell’affermare che l’accordo sia concluso e che manchi di conseguenza solo una comunicazione ufficiale.

Hamilton alla Ferrari: grandissime aspettative!

Lewis Hamilton alla Ferrari è una novità che ha preso in contropiede persino la scuderia Mercedes: la squadra corse tedesca ha infatti avuto appena il tempo di comunicare la notizia internamente, con Toto Wolff assente ma collegato via Zoom e la presentazione della nuova vettura per il 2024 alle porte. Un colpo difficile da incassare per i tifosi Mercedes ma una grande notizia che terrà in trepidazione i fan della Ferrari, ansiosi di poter vedere il dream team Hamilton-Leclerc in azione.

Del resto sostituire un pilota del calibro di Lewis Hamilton non è facile: sette titoli mondiali sono tanti, specie se accompagnati da un talento naturale per la guida ed uno spirito fortemente competitivo. Mercedes si troverà a dover fare a meno di una parte fondamentale della sua storia recente, dato che il campione inglese ha conseguito ben sei dei suoi sette titoli proprio con la squadra tedesca. Vedremo ora come procederà la sua carriera in Ferrari e, soprattutto, se costituirà la carta vincente per riportare finalmente il Cavallino in vetta alle classifiche della massima formula.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.