Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ in SUPER OFFERTA da Unieuro!

Offerta imperdibile per l’ultimo medio gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il nuovo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ con uno sconto interessante da Unieuro, approfittatene subito!

In occasione dell’ultimo volantino di Unieuro Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ è disponibile al prezzo di 379,90€ anziché 499,90€. Presentato lo scorso anno, il Redmi Note 12 Pro+ può vantare miglioramenti alle specifiche più importanti a cui tutti i suoi fan sono più attenti. Questi miglioramenti includono il comparto fotocamera, la durata della batteria, la velocità di ricarica e il design user-friendly, il tutto a un prezzo eccezionale.



Per acquistarlo potete seguire questo link.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Unieuro

Redmi Note 12 è dotato di ricarica rapida da 120W e di una batteria di lunga durata da 5.000mAh, che consente agli utenti di utilizzare più app e scattare più foto senza problemi di batteria. A tutte queste caratteristiche si aggiungono una solida tripla fotocamera AI, la straordinaria funzione Night Mode e una serie di utili funzioni e filtri. Il dispositivo rende accessibile ad un maggior numero di utenti, a prezzi contenuti, la potenza di una fotocamera un tempo riservata ai telefoni di categoria flagship.

Offre poi prestazioni impressionanti e un’esperienza di intrattenimento migliorata. Grazie al display AMOLED a 120Hz, gli utenti possono fruire di immagini di qualità straordinaria e di colori accurati. Grazie al Mediatek Dimensity 1080 5G, inoltre, le operazioni sono fluide e senza interruzioni, consentendo un facile multi-tasking con una maggiore efficienza energetica.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ è ora disponibile in offerta da Unieuro a soli 379,90€. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

