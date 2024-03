Xiaomi Redmi Note 12: offerta esclusiva da Unieuro

Offerta imperdibile per il nuovo medio gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 4G con uno sconto unico da Unieuro, approfittatene subito!

In occasione delle offerte proposte da Unieuro, figura sicuramente Xiaomi con il suo nuovo mid-range, il Redmi Note 12: disponibile al prezzo di 179,99€ anziché 279,90€. Xiaomi Redmi Note 12 4G è un ottimo smartphone Android di fascia media lanciato quest’anno. È disponibile in tre varianti di memoria: 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Xiaomi Redmi Note 12: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Unieuro

Il display è un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il display è ampio e luminoso, con colori vivaci e immagini nitide. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz rende fluida la navigazione e l’interazione con lo smartphone. Sotto al cofano abbiamo poi un Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm), chip octa-core con una frequenza di clock massima di 2,8 GHz. Un processore potente che offre prestazioni fluide e reattive, sia per l’utilizzo quotidiano che per le attività più impegnative.

La batteria è da ben 5000 mAh, una delle più grandi sul mercato. Ha una buona durata e permette di utilizzare lo smartphone per un’intera giornata senza doverlo ricaricare. La fotocamera posteriore è composta da tre sensori: un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Un comparto fotografico sufficiente per la maggior parte degli utenti. Inoltre ha un sensore di impronte digitali laterale, un jack audio da 3,5 mm e una porta USB-C.

Xiaomi Redmi Note 12 è ora disponibile in offerta da Unieuro a soli 179,99€. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

