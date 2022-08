Targus: presentato il nuovo Docking Monitor

Targus presenta la soluzione Docking Monitor a doppio display per creare uno spazio di lavoro più produttivo e privo di ingombri

Targus (clicca qui per ulteriori informazioni sull’azienda), è una multinazionale privata di accessori per mobile computing. Progetta, produce e vende case per laptop e tablet, accessori per computer come mouse, tastiere e schermi, nonché docking station universali. Targus impiega circa 500 persone in tutto il mondo. Mikel H. Williams è amministratore delegato e presidente.

Dichiarazioni relative al nuovo Docking Monitor di Targus

Targus, leader nella creazione di case per laptop e negli accessori per il mobile computing, ha annunciato di aver lanciato una nuova docking station integrata e un monitor a doppio display per offrire uno spazio di lavoro ordinato e produttivo. Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni dall’azienda relative al nuovo Docking Monitor.

Questa è la prima soluzione al mondo che collega un monitor, un host dock e un display secondario opzionale, con un solo alimentatore,

spiega David Dorantes, direttore del marketing dei prodotti, Targus. Che ha poi continuato dichiarando che:

È un’aggiunta indispensabile a qualsiasi configurazione moderna di uno spazio di lavoro professionale.

Dettagli

Il monitor docking USB-C da 24 pollici con erogazione di potenza da 100 W (DM4240PUSZ) unisce una docking station Targus ultra-compatibile basata sulle prestazioni con un display LCD HD 1080p tramite HDMI o DisplayPort. Oltre all’opzione per espandere la configurazione dello schermo con un monitor secondario da 24 pollici (DM4240SUSZ), venduto separatamente.

Monitor docking USB-C da 24 pollici

Con un’erogazione di potenza di 100 W per il dispositivo host e un design di visualizzazione confortevole, il monitor docking USB-C da 24 pollici è la soluzione di docking definitiva per rimanere connessi, alimentati e produttivi. I suoi altoparlanti integrati, due microfoni e una webcam 2M Pixel eliminano cavi disordinati e gadget extra per risparmiare spazio prezioso sul desktop. Spazio utilizzabile per collegare altre periferiche essenziali, come un mouse, una tastiera o un disco rigido esterno. Grazie alle sue due porte USB-A 3.2 Gen 1, una porta Ethernet e una porta di ingresso/uscita audio.

Monitor secondario da 24 pollici

Per abilitare una configurazione a doppio display, aggiungi il monitor secondario da 24 pollici (venduto separatamente) collegandolo al monitor principale utilizzando il cavo di alimentazione CC e il cavo DP. Questi sono sufficienti per alimentare entrambi i monitor, oltre al laptop. Questa combinazione ti aiuterà a essere più produttivo, senza disordine. Il suo comodo design di visualizzazione e la grafica ad alta risoluzione lo rendono l’aggiunta perfetta al tuo spazio di lavoro. Il monitor secondario include una porta video HDMI 1.4, una porta DisplayPort 1.2, una porta VGA e una porta di uscita audio. Inoltre è dotato di una clip per la gestione dei cavi, un cavo di alimentazione CC e un cavo a margherita DP.

Compatibilità

Entrambi i monitor sono compatibili con il montaggio VESA 100 con altezza e angoli dello schermo completamente regolabili. Questa possibilità di regolazione consente agli utenti di utilizzare il display in modalità verticale o orizzontale con una rotazione dello schermo di 360 gradi. Godendo al contempo di colori chiari e nitidi in HD 1080p e visualizzazione grandangolare a 178 gradi. Uno slot di blocco integrato ospita anche serrature di sicurezza standard per salvaguardare le apparecchiature. Supportano Windows, macOS, Chrome OS, Android e LINUX e sono supportati dalla garanzia limitata di tre anni di Targus, leader del settore.

Prezzi e disponibilità

I Targus Docking Monitor sono disponibili per la vendita su Targus.com e tramite i rivenditori partecipanti. Visita il sito Web per ulteriori dettagli sui prodotti e prezzi. Il monitor docking principale ha un prezzo di 449,99 dollari, mentre, il monitor secondario è venduto ad un prezzo di 249,99 dollari.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Docking Monitor di Targus ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).