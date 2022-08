Xiaomi: presentato il nuovo Xiaomi MIX Fold 2

L‘azienda Xiaomi ha presentato il suo nuovo Xiaomi MIX Fold 2 e tante altre novità, disponibili per ora solo in Cina

Il nuovo Xiaomi MIX Fold 2

L’evento di lancio, presieduto da Lei Jun, Founder, Chairman, e CEO di Xiaomi (qui per maggiori info sull’azienda), è stato anche l’occasione per condividere aggiornamenti importanti sulla tecnologia Xiaomi Pilot. Oltre che, per presentare CyberOne, il primo robot umanoide sviluppato dal leader mondiale di tecnologia. In occasione dell’attesissimo discorso annuale di Lei Jun, l’azienda, ha svelato il proprio innovativo smartphone pieghevole. Lo Xiaomi MIX Fold 2. Xiaomi MIX Fold 2 rappresenta un enorme salto tecnologico nel settore degli smartphone pieghevoli ultrasottili. Con una dimensione di soli 5,4 mm da aperto, Xiaomi MIX Fold 2 offre un’esperienza visiva uniforme sia sul display interno che su quello esterno. Inoltre, per quanto riguarda il comparto foto, può godere della tecnologia Leica e vanta un’eccezionale efficienza energetica, essendo dotato dell’ultima piattaforma mobile Snapdragon8+ Gen 1.

Un’ampia varietà di prodotti

L’evento è stata l’occasione per Xiaomi di annunciare Xiaomi Pad 5 Pro, Redmi K50 Ultra e una nuova gamma di prodotti dell’ecosistema. Xiaomi Pad 5 Pro è dotato di un ampio display da 12,4, in grado di offrire un’esperienza di lavoro e di intrattenimento estremamente efficiente e conveniente. Il display da 12,4 di alta qualità offre una risoluzione ultraelevata di 2560×1600, un’alta frequenza di aggiornamento di 120Hz e una riduzione della luce blu a livello hardware. Che regala un’esperienza confortevole e fluida per la visione di video e il multitasking rapido su schermi divisi. La modalità conferenza integrata di Xiaomi Pad 5 Pro è in grado di convertire il parlato in testo in tempo reale, di distinguere rapidamente tra diversi interlocutori e di supportare la traduzione in tempo reale tra cinese e inglese.

Novità anche per la serie Redmi K50 con l’arrivo di Redmi K50 Ultra

Con aggiornamenti in termini di prestazioni, display, fotocamera e ricarica, Redmi K50 Ultra porta l'esperienza utente a un livello superiore. Redmi K50 è, infatti, dotato della più recente piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 e di un display piatto da 1,5K. La tripla fotocamera dello smartphone è composta da una fotocamera principale da 100MP, una fotocamera ultragrandangolare da 8MP e una fotocamera con teleobiettivo da 2MP. Migliorate grazie all’implementazione di numerose soluzioni Xiaomi AI Image. La combinazione di software e hardware avanzati consente a Redmi K50 Ultra di migliorare significativamente la qualità delle immagini. Inoltre, la presenza di una batteria da 5.000 mAh e della tecnologia HyperCharge da 120 W garantisce un utilizzo quotidiano senza problemi, con soli 19 minuti necessari per una ricarica completa. Sempre della serie Redmi K50, l’annuncio oggi del Redmi K50 Ultra Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Summer Edition. Oltre alle prestazioni di altissimo livello del Redmi K50 Ultra standard, il modello incorpora nel design la firma del team: argento, linee verde petrolio e texture in fibra di carbonio.

Disponibilità e prezzi

Tutti i prodotti presentati oggi sono al momento disponibili solo nel mercato cinese. Xiaomi MIX Fold 2 è disponibile in due colorazioni: Black e Gold, con tre varianti di storage.

12 GB + 256 GB – al prezzo di 8.999 RMB

il 12 GB + 512 GB – al prezzo di 9.999 RMB

ed il 12 GB + 1 TB – al prezzo di 11.699 RMB

Xiaomi Pad 5 Pro è disponibile in tre colorazioni: Black, Silver e Forest Green, con tre varianti di storage.

6 GB + 128 GB – al prezzo di 2.999 RMB

l’8 GB + 256 GB – al prezzo di 3.499 RMB

ed il 12 GB+512 GB – al prezzo di 4.199 RMB

Redmi K50 Ultra è disponibile in tre colorazioni: Black, Silver e Blue, con quattro varianti di storage.

8 GB + 128 GB – al prezzo di 2.999 RMB

l’8 GB + 256 GB – al prezzo di 3.299 RMB

il 12 GB+256 GB – al prezzo di 3.599 RMB

ed il 12 GB+512 GB – al prezzo di 3.999 RMB

Xiaomi Pilot

Xiaomi ha poi reso noto ufficialmente lo stato di sviluppo della tecnologia Xiaomi Pilot. Si è trattato del primo aggiornamento in questo ambito, da quando il leader di tecnologia ha annunciato il proprio ingresso nel mercato dei veicoli elettrici intelligenti nel Marzo 2021. Xiaomi, che ha creato un team di ricerca e sviluppo di più di 500 professionisti a livello mondiale. Intende investire 3,3 miliardi di RMB nella prima fase di ricerca e sviluppo della tecnologia di guida autonoma. Una serie di importanti acquisizioni e investimenti strategici ha, infatti, permesso a Xiaomi di rafforzare costantemente le proprie competenze nel campo della guida autonoma. Durante la conferenza, Xiaomi ha anche pubblicato un video di prova su strada della sua tecnologia di guida autonoma, dimostrando i suoi algoritmi avanzati e la capacità di gestire diverse tipologie di scenari.

Non poteva mancare poi un aggiornamento lato robotica

Ha visto infatti la luce, il primo robot umanoide di Xiaomi, il CyberOne! Come ultimo membro della serie Cyber di Xiaomi, che si unisce al robot quadrupede Cyberdog dello scorso anno, CyberOne è dotato di braccia e gambe tecnologicamente avanzate. In più supporta il bilanciamento della postura del movimento bipede e raggiunge una coppia massima fino a 300Nm. È, inoltre in grado di rilevare le emozioni umane ed è dotato di capacità visive avanzate e funzionalità che consentono di creare ricostruzioni virtuali tridimensionali del mondo reale.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Xiaomi MIX Fold 2 e delle altre novità? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).