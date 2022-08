Recensione PocketBook Era: eReader ideale per le vacanze

Questa recensione di PocketBook Era cade a fagiolo per l’estate. Se volete un eReader per leggere in libertà tutti i libri che volete durante le ferie, questo potrebbe essere il prodotti adatto a voi! Vediamolo in dettaglio

Estate, vacanze… Cosa c’è di meglio mettersi sotto l’ombrellone a leggere in tranquillità un buon libro, guardando di tanto in tanto verso il mare. Be’… Mettersi sotto l’ombrellone a leggere da un eReader ovviamente! Scherzi a parti, i vantaggi di utilizzare un eReader ormai sono ben noti. Si tratta di una soluzione ecologica perché si risparmia molta carta. È anche una soluzione più compatta e leggere, se siete dei lettori molto avidi sentirete la differenza. Insomma, non possiamo fare a meno di parlarvi di questo nuovo PocketBook Era in questa recensione. Scopriamolo nei dettagli!

Recensione PocketBook Era: design ed ergonomia

Cominciamo dal design di questo prodotto. Come altri eReader in questa fascia, anche PocketBook Era sfoggia un design asimmetrico che permette di tenerlo agevolmente con una mano, accedendo anche ai pulsanti fisici, senza coprire lo schermo. I tasti sul lato sono leggermente in rilievo, questo permette di avere un grip migliore senza però rovinare l’eleganza di questo dispositivo. Al contempo la forza di azionamento dei pulsanti è abbastanza elevata da assicurarsi di non premerli per errore.

Anche la zigrinatura della plastica gommata sul retro aiuta molto a migliorare l’ergonomia. Essendo però il retro essenzialmente piatto, anche appoggiandolo su una superficie rimane molto stabile. Gli angoli leggermente stondati sono belli da vedere e aumentano il grip. Insomma, si capisce come troviamo sempre presente questo dualismo, questa doppio focus su originalità ed usabilità. PocketBook è riuscita perfettamente a coniugare ergonomia e design in un prodotto elegante e facile da tenere in mano. Si può tenere in mano per ore e non sfigura se tirato fuori da una borsa firmata.

Recensione PocketBook Era: un po’ di caratteristiche

Come ogni prodotto va considerata la componente tecnica. La parte più importante è certamente lo schermo e qui andiamo sul sicuro: si tratta di un E INK Carta 1200 da 7 pollici con risoluzione 1264 × 1680 (300 ppi), con trattamento anti-riflesso e retroilluminazione con temperatura regolabile. In poche parole uno dei migliori in circolazione. Riproduce i testi con grande precisione, anche quelli più piccoli. E può essere utilizzato in qualsiasi condizione, sia sotto il sole diretto che di notte in camera. E possiede anche un trattamento anti-graffi.

Lato hardware abbiamo un processore dual core e 1 GB RAM che sono sufficienti ad aprire e scorrere file di grandi dimensioni, tenendo una discreta reattività. La memoria da 32 o 64 GB permette di memorizzare una enorme quantità di libri. Inoltre, grazie a Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e porta USB-C e facile trasferire i file all’interno del dispositivo – che si mangia un po’ di tutto, parliamo di 19 formati per il testo tra cui PDF, mobi, ePub, 4 formati per le immagini e 6 per l’audio. Si perché potremo ascoltare musica e audiolibri direttamente dell’eReader tramite lo speaker integrato o usando la connessione Bluetooh con delle cuffiette. La batteria da 1.700 mAh può durare settimane.

Infine una bella chicca è la certificazione IPX8. Significa che si può leggere sott’acqua dato che PocketBook Era è protetto dalle immersioni a 1 metro e oltre di profondità. Piscina, mare, vasca da bagno, niente può spaventare questo eReader e voi potrete godervi il piacere della lettura ovunque vi pare. Il sistema operativo è simile a quello usato dai Kindle e Kobo, ma personalizzato sotto alcuni aspetti, grafici e non. La grafica è abbastanza intuitiva. Anche se alcune gesture sono un po’ difficili da attivare, potevano essere progettate meglio. PocketBook mette anche a disposizione diversi modi per trasferire i file da PC e smartphone all’eReader, tra cui Dropbox.

Recensione PocketBook Era: esperienza d’uso

Passiamo all’esperienza d’uso che poi è anche la parte più importante. Dopo circa 20 giorni di utilizzo siamo pronti a darvi le nostre impressioni.

Lettura a tutto tondo

PocketBook Era è tutto incentrato sulla lettura. Nonostante ci siamo alcune funzionalità extra che approfondiremo in seguito, chi acquista questo eReader lo fa principalmente per leggere libri. E con questo eReader si può leggere davvero di tutto. Gestisce molto bene i formati native per eReader come l’ePub. Si può scegliere la dimensione del font e la pagine viene riorganizzata di conseguenza. Ma questo è semplice.

E se passiamo ai PDF? Anche se lo schermo da 7 pollici non è enorme, grazie alla risoluzione elevata si visualizzano bene un’intera pagina. Il software permette anche di leggere il documento per colonne, molto utile per certi tipi di contenuti. Si può altrimenti adattare il contenuto alla larghezza dello schermo e scorrere le pagine. Siamo piacevolmente colpiti dalla scorrevolezza e reattività dello schermo eInk: il refresh è rapido e si raggiunge una buona fluidità.

Fumetti, manga e molto altro!

L’esperienza di lettura tradizionale è davvero soddisfacente. Ma con PocketBook Era possiamo spingerci oltre. Leggere manga e fumetti non è un problema. Il lettore riproduce con buona accuratezza i dettagli, tanto che può essere tranquillamente utilizzato per leggere anche quotidiani o riviste online. Essendo dotato di browser, si possono anche leggere siti web e notizie online, ma l’hardware non riesce a garantire prestazioni soddisfacenti.

Altra storia per gli audiolibri. Lo speaker integrato è ottimo e la possibilità di usare il Bluetooh è comodissima per non disturbare gli altri. Anche il text-to-speech è ben implementato: in inglese funziona benissimo, in italiano la voce è un po’ troppo robotica e poco espressiva ma funziona. C’è poi la possibilità di cercare parole nel dizionario oppure cercarla online. Anche qui la versione inglese funziona molto bene, c’è anche la possibilità di salvare la traduzione come nota. Note che possiamo anche creare noi a mano libera o digitando sulla tastiera. Diciamo che non è esattamente immediato, ma se si vuole evidenziare qualche frase particolarmente significativa o annotare un pensiero, lo si può fare tranquillamente.

Lo store ufficiale purtroppo non fornitissimo di prodotti in lingua italiana (però ce ne sono alcuni in omaggio), mentre in inglese c’è parecchia roba. Senza la possibilità di usare app di terze parti dovrete trasferire manualmente gli eBook che comprate. Ma poco male insomma.

Conclusioni

Veniamo alle conclusioni. Con un prezzo di circa 200 euro e le caratteristiche che sfoggia, questo PocketBook Era è probabilmente l’eReader con il miglior rapporto qualità prezzo in questa fascia. Ottimo per la lettura tradizionale, strizzando l’occhio anche a qualcosa in più. Un’esperienza globalmente positiva al netto di qualche piccolo difetto! Dalla sezione dispositivi mobile è tutto, continuate a seguirci!