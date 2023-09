Microsoft Surface Laptop 2 si unisce alla lineup di laptop NVIDIA Studio

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Microsoft Surface Laptop 2 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Per quanto riguarda Chaos Vantage, insieme a Cyberpunk 2077, ora è disponibile con DLSS 3.5. Viene aggiunta la tecnologia di Ray Reconstruction a questo amato strumento utilizzato per gli effetti visivi (VFX) e l’architettura virtuale. Altre applicazioni e giochi, tra cui NVIDIA Omniverse , riceveranno presto aggiornamenti DLSS 3.5 per migliorare ulteriormente le loro prestazioni.

Blackmagic Design adotta l’accelerazione NVIDIA TensorRT nell’aggiornamento 18.6 del suo famoso software DaVinci Resolve: con mioglioramenti per l’editing video, la correzione del colore, gli effetti visivi, la motion graphics e la post-produzione audio. Grazie all’integrazione di TensorRT, il software esegue ora strumenti di IA come Magic Mask, Speed Warp e Super Scale con una velocità superiore al 50% rispetto a prima . Grazie a questa accelerazione, l’IA viene eseguita fino a 2,3 volte più velocemente sulle GPU GeForce RTX e NVIDIA RTX rispetto ai Mac.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)