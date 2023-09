Fallout 76: Xbox aveva previsto un cancellazione?

Xbox aveva preso in considerazione l’idea di una possibile cancellazione di Fallout 76? Scopriamo insieme i dettagli

Di recente Microsoft è stata vittima di un enorme leak che ha portato a galla tantissimi documenti giudiziari, tra cui uno che sembra dimostrare l’intenzione di Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, di optare per la cancellazione di Fallout 76. È dovuto segnalare che il gioco era reduce di un disastroso lancio nel 2018, ma ha saputo riprendersi con il susseguirsi degli anni raggiungendo un totale di quindici milioni di videogiocatori globalmente.

Phil Spencer sulla cancellazione di Fallout 76

Cinque milioni in più dei videogiocatori richiesti da Phil Spencer per risparmiare Fallout 76 da una possibile cancellazione. Infatti, si legge nell’email trapelata online:

Dal mio punto di vista Fallout 76 è un gioco interessante. Ovviamente non ha iniziato bene. Il team sta cercando ancora di migliorarlo e di ottenere altri giocatori. Sembra che o raggiungiamo una cifra intoro ai dieci milioni di videogiocatori su tutte le piattaforme o decidiamo di andare avanti e se credete che il PlayStation Now possa risollevare le sorti di questo videogioco, allora io sono a favore.

Scampato pericolo, quindi, per il titolo sviluppato da Bethesda che ha rischiato di essere cancellato. Dopotutto la storia dei videogames è ricca di titoli che partono in sordina, per poi riprendersi con i successivi aggiornamenti rilasciati dalle software house. Avete giocato Fallout 76? Saresti stati favorevoli alla sua possibile cancellazione o siete contenti che alla fine Bethesda è riuscita a farsi valere con quel titolo sul mercato?

