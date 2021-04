Diabolik e Freaks Out: svelate le nuove date di uscita

La 01 Distribution ha annunciato le nuove date di uscita di due film molto attesi: Diabolik dei Manetti Bros., e Freaks Out di Gabriele Mainetti

01 Distribution ha diffuso le nuove date di distribuzione di Freaks Out di Gabriele Mainetti e Diabolik dei Manetti Bros. Inoltre, ha anche svelato i piani relativi ai due sequel di Diabolik.

Nello specifico, le date di uscita sono fissate al 16 dicembre per Diabolik e al 28 ottobre per Freaks Out.

Diabolik e Freaks Out: curiosità sui due film in uscita prossimamente

Diabolik uscirà in sala il prossimo 16 dicembre, portando sin da ora l’attesa non solo per questa visione, ma anche per le due successive: è stata infatti annunciata la produzione di Diabolik 2 e Diabolik 3. Il progetto dedicato a Diabolik appare quindi molto più ambizioso di quanto pensato fino ad ora.

Adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è diretto dai Manetti Bros. e scritto da Michelangelo La Neve, che firma il soggetto con Mario Gomboli. Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea guidano il cast del film, ispirato ai volumi 3 e 4 della saga a fumetti che mostrerà il primo incontro tra l’abile ladro senza scrupoli e la sua femme fatale in una vera e propria storia di origini.

Per quanto riguarda Diabolik 2 e Diabolik 3, al momento possiamo riferirvi che le riprese inizieranno ad ottobre; proprio quando nei cinema troveremo il secondo film in questione Freaks Out.

L’attesissima opera di Gabriele Mainetti arriverà sul grande schermo il 28 ottobre 2021, annoverando tra i membri del cast due attori noti: Claudio Santamaria e Pietro Castellitto. La storia, da un soggetto di Nicola Guaglianone (che firma la sceneggiatura con il regista stesso) si incentra su un gruppo di “fenomeni da baraccone” che dovranno barcamenarsi per sopravvivere in una Città Eterna occupata dai nazisti.

State aspettando i due film?