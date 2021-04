SoC Apple M2 ARM: il SoC destinato ai nuovi Mac è già in produzione

Da fonti vicine alla Apple, il nuovo SoC destinato ai nuovi prodotti Apple M2 ARM sembra essere già in produzione. Scopriamo di più

Il successore del fortunato chip M1 utilizzato alla grande nei Mac Mini, MacBook Air e MacBook Pro sembra essere ormai in uno stato avanzato di progettazione e produzione. Si dice, addirittura, che le prime unità dotate del nuovo SoC Apple M2 ARM potrebbero essere disponibili addirittura a luglio. Non ci resta quindi che aspettare, augurandoci di vedere al più presto i primi prodotti dotati del nuovo SoC che promette prestazioni superiori rispetto al precedente modello.

Le indiscrezioni sul nuovo SoC

Si dovrebbe trattare di un processore a 5nm+ realizzato dalla nota TSMC in veste però migliorata sia in temini di efficienza che di prestazioni. Come solida base verrà utilizzata, chiaramente, l’architettura ARM rimaneggiata fortemente dagli ingegneri della multinazionale. Quello che ci si aspetta è una maggiore efficienza nel rapporto per watt, dovuta proprio al passaggio al processore 5nm+. Anche le prestazioni in single core dovrebbero, di riflesso, aumentare.

Core dei nuovi processori

Per quanto concerne il numero di core della CPU, si dice che il nuovo ammiraglio di casa Apple sarà dotato di 12 core suddivisi in due cluster: 8 core ad alte prestazioni e gli altri 4 ad alta efficienza. Dovesse essere confermata questa configurazione probabilmente il miglioramento prestazioni in multithreading risulterebbe meno accentuato rispetto al chip M1 che integra in totale 8 core (4 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza).

Non si hanno invece indiscrezioni sulla GPU e sull'unità neurale. Rimaniamo comunque sempre in ascolto pronti a fornirvi le ultime novità e le ultime indiscrezioni.