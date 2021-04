Shortage GPU causa mining: un chip ASIC va come 32 NVIDIA RTX 3080

Lo shortage di GPU ha colpito duramente tutti gli appassionati, ma la speranza potrebbe arrivare dai nuovi chip ASIC. Questo Bitmain Antminer E9 ha delle prestazioni equivalenti a ben 32 NVIDIA RTX 3080, ma consuma un terzo

Questo è un periodo infelice per tutti gli appassionati di gaming e hardware. Lo shortage di GPU ha fatto aumentare a dismisura i prezzi di questo fondamentale componente. In parte queste problematiche sono dovute alla produzione delle fonderia di silicio che non riesce a soddisfare la domanda, dall’altra però il fenomeno sempre più in crescita del mining di criptovalute ha contribuito a portare fuori dal mercato consumer migliaia e migliaia di pezzi. NVIDIA ha provato – per ora invano di limitare l’hash rate delle sue GPU in modo da renderle poco appetibili. Ma la speranza forse arriverà dai chip ASIC. Quello realizzato da Bitmain ad esempio è estremamente potente ed efficente.

Bitmain Antminer E9: un chip ASIC contro lo shortage di GPU

I chip ASIC (application specific integrated circuit) sono chip elettronici altamente specializzati progettati per risolvere uno specifico problema. Di fatto sono l’opposto di una CPU (e volendo anche di una GPU) che è invece progettata per poter risolvere qualsiasi problema computazionale. C’è un importante trade-off tra generalizzazione e prestazioni: più problemi il sistema riuscirà a risolvere, minori saranno le sue prestazioni. In pratica è come “spalmare” la potenza computazione su tanti ambiti diversi. Un chip ASIC invece è in grado di far girare uno specifico algoritmo con prestazioni elevatissime e una elevata efficienza. Nel mondo delle criptovalute sono diventati abbastanza famosi proprio grazie alle loro prestazioni e rappresentano una delle poche speranze per sopperire allo shortage di GPU dovuto al mining.

Un singolo chip che va come 32 NVIDIA RTX 3080

L’Antminer E9 è un ASIC che offre fino a 3 Gigahash / s, in pratica equivale a 32 schede grafiche NVIDIA RTX 3080 funzionanti in contemporanea. Il produttore cinese Bimain ha annunciato che l’Antminer E9 verrà lanciato presto, ma non c’è ancora una data ufficiale per la nostra salvezza. Non sappiamo ancora il prezzo ufficiale, ma potrebbe essere attorno ai 15.000 dollari. Tanti soldi, ma comunque molto meno di quello che costerebbe acquistare oggi 32 NVIDIA RTX 3080.

Il sito Videocardz ci propone alcuni confronti. Una macchina ASIC chiamata Linzhi Phoenix Miner offre 2,6 Gh / s costa circa 13.ooo dollari, il che significa che l’Antminer E9 potrebbe avere un pezzo simile o lievemente superiore. L’ASIC S9 infatti è molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a qualsiasi altra soluzione esistente. Rispetto alle 32 schede grafiche NVIDIA RTX 3080, che consumerebbero circa 10.000 W al massimo delle loro potenzialità, questo chip ASIC richiede solo 2.556 W. L’efficienza energetica si attesta a 0,85 J / M. Oltre al risparmio nell’investimento iniziale, si avrebbe anche un risparmio in termini di consumo energetico, una cosa molto ben vista dai miner.

Ma perchè se questi chip ASIC sono così convenienti abbiamo tutti questi problemi di shortage di GPU? Il problema è molto complesso. In primo luogo abbiamo detto che un chip ASIC è un chip molto specializzato, questo significa che un sistema come Bitmain Antminer E9 potrà essere utilizzato solamente per minare Ethererum. Quindi, nel caso in cui il valore della criptovaluta dovesse andare in contro ad importanti ribassi, ci si ritroverebbe solamente con un costosissimo soprammobile. Una GPU invece è molto più duttile, può essere rivenduta oppure utilizzata per altri scopi. Inoltre progettare e produrre questi chip in volumi non è affatto semplice. Bitmain di certo non ha la forza contrattuale per produrre milioni di pezzo come NVIDIA o AMD. Ecco perchè, soprattutto quando una nuova criptovaluta comincia ad essere apprezzata nei mercati, si va incontro a problemi di shortage in quanto i miner acquistano in massa le soluzioni disponibili con il minimo rischio.

Quindi di certo questo Bitmain Antminer E9 non risolverà tutti i problemi, la situazione è davvero terribile. Il valore delle criptovalute è così elevato che alcuni miner hanno acquistato in blocco dei laptop da gaming per poter sfruttare le loro GPU discrete basate anch’esse sulla nuova architettura Ampere. La speranza è che adesso che Ethereum si è consolidata molti produttori di chip ASIC cominciano a immettere nel mercato nuove soluzioni e che i miner le acquistino lasciando in pace le povere GPU. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!