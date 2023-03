Predator Helios 18: disponibile all’acquisto il top di gamma Acer

Acer Predator Helios 18 è ora disponibile all’acquisto in un bundle su MediaWorld che vi regala una sedia da gaming. Scopriamo i dettagli

Presentato alla Acer Global Press Conference dello scorso gennaio, è ora disponibile all’acquisto Predator Helios 18, il notebook gaming dotato di tutte le ultime innovazioni in termini di hardware top-level e tecnologie di dissipazione all’avanguardia. A completare il tutto troviamo anche un eccellente display da 18” per un’impressionante qualità delle immagini e una grafica estremamente fluida. Andiamo a scoprirlo più da vicino e vediamo quali sono le specifiche tecniche di questo gioiellino.

Tutto quello che dovete sapere su Acer Predator Helios 18 ora disponibile all’acquisto

Questo notebook si presenta con un incredibile display da 18 pollici (16:10), WQXGA (2560×1600) a 240 Hz: l’alta risoluzione e l’elevata frequenza di aggiornamento fanno sì che le immagini scorrano sullo schermo con ghosting o tearing ridotti. Per mantenere sotto controllo le temperature dei componenti, il notebook Predator Helios 18 vanta soluzioni termiche avanzate con due ventole in metallo AeroBlade 3D di quinta generazione, progettate su misura e heat pipe con disposizione vettoriale per migliorare il trasferimento del calore.

La user experience è migliorata dalla possibilità di personalizzare il proprio laptop e controllare hardware e performance in modo veloce: il nuovo tasto Performance Mode consente di passare velocemente da un profilo di gioco all’altro per migliorare le prestazioni di gioco, mentre PredatorSense permette di monitorare i parametri di sistema e consente di personalizzare i setting del PC.

Al suo interno trovano posto un processore Intel Core i9 di 13ª generazione e una scheda NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop per avere il massimo delle prestazioni di calcolo e grafiche. Sarà quindi possibile sfruttare le nuovissime tecnologie DLSS 3 che accelera le prestazioni senza compromettere la qualità delle immagini e NVIDIA Reflex per una latenza minima. Viene garantita poi anche una connessione stabile e performante grazie al controller Intel Killer E2600 Ethernet e al supporto della banda di frequenza Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 per giocare alla massima velocità e senza interruzioni.

Acer Predator Helios 18 è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 4.499,99 €. Tuttavia, almeno per il primo periodo, è proposto anche in abbinamento alla Predator Gaming Chair allo stesso prezzo del solo notebook, ideale per giocare in estrema comodità e ridurre la tensione muscolare tipica del coinvolgimento nella gaming experience. Imbottita in schiuma modellante, si adatta perfettamente al proprio corpo e garantisce l’ergonomia grazie al supporto lombare/cervicale che sostiene la schiena e il collo.

Questo bundle è in promo flash da MediaWorld e vi consentirà di avere la sedia da gaming gratis. Per maggiori dettagli potete consultare la pagina MediaWorld al seguente link. Cosa ne pensate di questo nuovo notebook di Acer? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!