Acer Predator: ecco la nuova gamma di notebook e monitor Gaming

Acer amplia la gamma Predator Gaming. Tra i nuovi prodotti della serie notebook e monitor, colpisce il Predator X45 premiato agli Award 2023

Acer annuncia due potenti notebook gaming Predator Helios, un paio di monitor gaming e il nuovo router gaming Predator. I portatili vantano un design rinnovato con display da 16 e 18 pollici, gli ultimi processori mobile Intel Core di 13a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTXTM 40 Series: il che li rende anche i più potenti portatili gaming Predator mai realizzati. Il Predator X45 presenta un gigantesco monitor con curvatura 800R e si è meritato il CES Innovation Award nella categoria “Computer Peripherals & Accessories”. Predator X45 e Predator X27U offrono entrambi tecnologia OLED con frequenza di aggiornamento rapida a 240 Hz.

I nuovi Predator Helios 16 (PH16-71) e Predator Helios 18 (PH18-71) portano con sé le ultime tecnologie Acer utilizzate sui più potenti portatili della serie gaming. Arrivano con un design completamente rivisitato e una nuova gestione del sistema di dissipazione; entrambi i modelli hanno processori Intel CoreTM i9 o i7 HX di 13a generazione abbinati a GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop (MGP fino a 165W) e a numerosi strumenti di gioco di prim’ordine.

Vi lasciamo, prima di addentrarci nell’articolo completo, alle parole di Steve Long, Corporate Vice President e General Manager di Intel Asia Pacific & Japan;

Siamo entusiasti di collaborare con Acer per portare agli appassionati di tutto il mondo piattaforme PC ad alte prestazioni basate sulla famiglia di processori mobile Intel Core di 13a generazione. Le incredibili prestazioni che gli utenti possono sperimentare sono notevoli se confrontate con le alternative del settore, visto che i nostri test in laboratorio hanno dimostrato un aumento fino al 40% nei test Crossmark sull’uso generale del PC e due volte maggiori in Blender, che molti creatori di contenuti utilizzano per il loro lavoro

Acer Predator: ecco la nuova gamma di notebook e monitor Gaming

Apriamo l’articolo vedendo i nuovi prodotti presentati da Acer con la gamma Predator Gaming con i nuovi processori Intel Core di 13a Gen vanno ben oltre le prestazioni e permettono di fare anche altro contemporaneamente. Il core performance più rapido e il design ibrido offrono un multitasking estremamente efficiente e un intrattenimento coinvolgente mentre si gioca ai propri titoli preferiti, senza interruzioni. Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series sfruttano l’architettura NVIDIA Ada Lovelace che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull’AI.

Gli utenti possono vivere esperienze realistiche come mondi virtuali e prestazioni migliorate con il ray tracing, frames in alta qualità con il DLSS 3 e una latenza di sistema ottimizzata per ottenere un vantaggio nelle competizioni. Infine, sono equipaggiati con memorie RAM fino a 32 GB DDR5-4800 MHz e fino a 2 TB di storage su SSD PCIe NVMe Gen4 in RAID 0 che li rende dei dispositivi mobili ancora più potenti, ideali per giocare con i titoli AAA più esigenti.

Predator Helios 16 vanta un display da 16 pollici (16:10) WQXGA (2560×1600) a 165 Hz o 240 Hz, oppure una variante Mini LED con pannello a 250 Hz spinto dalla tecnologia AUO AmLED che supporta oltre 1000 nits di luminosità di picco con un rapporto di contrasto elevato di 1.000.000:1 e una copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3 per colori ricchi e vividi.

Predator Helios 18 si presenta con un incredibile display da 18 pollici (16:10) con le seguenti configurazioni: WUXGA (1920×1200) a 165 Hz, WQXGA (2560×1600) a 165 Hz o 240 Hz, o il display Mini LED superveloce da 250 Hz di AUO, che presenta un rapporto di contrasto ambientale tre volte superiore rispetto ai display convenzionali e supporta 1000 zone di local-dimming per offrire una totale libertà di utilizzo anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’alta risoluzione e l’elevata frequenza di aggiornamento fanno sì che le immagini scorrano sugli schermi con ghosting o tearing ridotti. L’immersivo pannello da 18 pollici offre il gaming in mobilità ad un livello superiore ed è l’ideale per configurazioni con più monitor, portando l’azione nel vivo con massima chiarezza e dettagli sorprendenti.

Per mantenere sotto controllo le temperature dei nuovi componenti, i notebook Predator vantano soluzioni termiche avanzate con due ventole metalliche e AroBlade 3D di quinta generazione, progettate su misura, e heat pipe a forma di rettangolo per migliorare il trasferimento del calore.

Tutta questa tecnologia è una novità per la serie Helios, racchiusa in un nuovo telaio nero opaco essenziale con bordi puliti e cornici più sottili. La maggior parte delle porte sono posizionate sul retro del portatile, con una barra luminosa RGB personalizzabile che corre lungo la parte superiore delle prese d’aria posteriori.

Il nuovo design è completato da una tastiera retroilluminata Mini LED e tasti con una corsa di 1.8 mm con N-Key rollover anti-ghosting. La tastiera ha una retroilluminazione RGB dedicata per ogni singolo tasto, così da offrire colori brillanti e uniformi (con meno aloni) ed effetti di illuminazione dinamica omogenea, richiedendo meno energia e contribuendo a far defluire il calore in modo efficiente grazie a un modulo appositamente progettato. Il nuovo tasto Mode dedicato consente di passare istantaneamente da una mappatura all’altra per migliorare le prestazioni di gioco, mentre il tasto PredatorSense facilita l’apertura rapida dell’applicazione.

Gli utenti possono anche utilizzare PredatorSense per attivare l’illuminazione Predator Pulsar per una maggiore personalizzazione della retroilluminazione RGB per ogni tasto della tastiera. Inoltre, il centro di controllo dei giochi di Acer, PredatorSense, è stato aggiornato alla versione 4.0 e offre un design più solido che facilita il controllo delle impostazioni e del monitoraggio del sistema, mentre la nuova funzione Scenario Manager consente di creare profili personali per diverse configurazioni di gioco.

Ai giocatori viene garantita una connessione stabile e performante, visto che sui notebook Predator è previsto Intel KillerTM E2600 Ethernet Controller e il supporto della banda di frequenza Intel KillerTM Wi-Fi 6E AX1675 per giocare alla massima velocità e senza interruzioni. Non mancano di certo le porte per accogliere una vasta gamma di periferiche con porte USB 3.2 Gen2, oltre ad una HDMI 2.1, due USB Type-C Thunderbolt 4 con power delivery ed un lettore Micro SD. I laptop Predator Helios 16 e Predator Helios 18 includono anche un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass, che offre accesso a centinaia di giochi per PC di alta qualità.

Gamma Predator X45 e X27U

I nuovi monitor Acer da gaming, Predator X45 e Predator X27U, sono caratterizzati da display OLED e prestazioni di rilievo che soddisfano anche i giocatori più accaniti. Il Predator X45 da 45 pollici UWQHD (3440×1440) è un monitor curvo 800R ultra-wide con una cornice sottile, che espande il campo visivo, aumentando l’immersione nel gioco. Supporta inoltre il 98,5% della gamma cromatica DCI-P3 per immagini straordinariamente realistiche. È dotato di DisplayPort 1.4 e di due porte HDMI 2.0, supporta sia i PC che le console ed è anche certificato TÜV Rheinland EyeSafe. Il pannello OLED di Predator X45 con HDR10 e una luminosità di picco di 1000 nit produce un contrasto eccellente per immagini più dettagliate, mentre la classificazione UGR<22 consente di giocare senza riflessi in condizioni di luminosità più elevata. Un supporto in metallo regolabile, con una base in metallo elegante ma robusta, mantiene stabile il monitor di grandi dimensioni durante le fasi di gioco.

Il pannello piatto da 27 pollici WQHD (2560×1440) di Predator X27U, con una copertura DCI-P3 del 98,5%, è ideale per i giocatori professionisti che cercano un pannello affidabile e potente per l’uso quotidiano. Il monitor, certificato EyeSafe dal TÜV Rheinland, sfrutta inoltre una luminosità di picco di 1000 nit e funzionalità HDR10 per offrire immagini sorprendenti e realistiche. Sia Predator X45 che Predator X27U hanno un’incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms, combinati con la tecnologia AMD FreeSync Premium, per offrire un gameplay incredibilmente fluido. Dispongono inoltre di uno switch KVM che consente di passare senza problemi da un desktop a un laptop senza dover cambiare tastiera e mouse. Inoltre, c’è un hub USB con USB Type-C per un comodo alloggiamento di gadget e altre periferiche.

Venendo alle conclusioni con la nuova gamma Gaming, il Predator Helios 16 (PH16-71) sarà disponibile in Italia a febbraio a partire da 2.399 euro, il Predator Helios 18 (PH18-71) sarà disponibile in Italia a marzo a partire da 2.499 euro. Infine, abbiamo il Predator X45 che sarà disponibile in Italia nel Q2 a partire da 1.799 euro, abbiamo poi Predator X27U sarà disponibile in Italia nel Q2 a partire da 1.099 euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.