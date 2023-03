Samsung NEO QLED QE50QN90BATXZT in super offerta da MediaWorld

Continuano gli sconti di MediaWorld che oggi ci propone il Samsung NEO QLED QE50QN90BATXZT in offerta del 50%. Scopriamo insieme i dettagli

Uno dei prodotti che sicuramente non può mancare in casa è il televisore. Fin dalla loro nascita questi prodotti hanno accompagnato la vita di molte persone e nel corso degli anni hanno subito un’evoluzione senza pari. Siamo passati dai televisori in bianco e nero a quelli a colori, dal tubo catodico ai modernissimi schermi ultrapiatti. Attraverso questi schermi vediamo film e serie TV, partite di calcio, gare di F1 e MotoGP, senza parlare dei tanti programmi che ci intrattengono durante la serata e non solo.

Avere un buon TV ci permette di apprezzare al meglio tutti i dettagli e sotto questo punto di vista la tecnologia 4K aiuta tantissimo. Oggi andremo a vedere l’offerta di MediaWorld che riguarda il Samsung NEO QLED QE50QN90BATXZT, un televisore che non ha certo bisogno di presentazioni. Tuttavia vi forniremo qualche dettaglio relativo sia all’offerta che alle caratteristiche di questo TV.

Tutto quello che dovete sapere dell’offerta di MediaWorld riguardante il Samsung NEO QLED QE50QN90BATXZT

Partiamo innanzitutto dal dire che si tratta di uno schermo da 50 pollici con risoluzione 3840 x 2160, ovvero 4K, nel formato 16:9. Oltre ad avere un dettaglio altissimo, è dotato anche di una frequenza d’aggiornamento pari a 100 Hz, che lo rende un buon prodotto anche dal punto di vista del gaming.

L’evoluzione di questi TV si fonda sulla tecnologia Quantum Matrix, che controlla con precisione gli esclusivi Quantum Mini LED Samsung. Grazie a un accurata gestione della luce, potremo godere di ogni minimo dettaglio, sia nelle scene più luminose che in quelle più buie. Inoltre il potente processore Samsung basato sul deep learning crea l’esperienza più precisa e adattiva che si possa immaginare. Scena dopo scena, il processore ottimizza le condizioni di visione, migliorando i contenuti.

È anche dotato di un’ottima tecnologia anti-riflesso per evitare che la luce del sole e i relativi riflessi rovinino la nostra visione, della modalità EyeComfort Mode di Samsung che regola automaticamente luminosità e colori in base agli orari locali di alba e tramonto e della tecnologia Real Depth Enhancer che elabora la profondità allo stesso modo dell’occhio umano, incrementando il contrasto in primo piano.

L'offerta pari al 50% di MediaWorld abbassa il prezzo del Samsung NEO QLED QE50QN90BATXZT da 1.649,99 € a soli 824,99 €, rendendola un'ottima opportunità per aggiornare lo schermo principale di casa.