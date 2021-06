Migliori obiettivi per Nikon da acquistare | Giugno 2021

Molto spesso quando si acquisita una nuova fotocamera Nikon si è inizialmente molto indecisi su quali obiettivi utilizzare. Molti sono quelli a catalogo e c’è la nomea di un costo molto elevato. Questo è vero, ma non in modo assoluto! Scopriamo assieme quali sono i migliori obiettivi per Nikon da acquistare con un occhio puntato al rapporto qualità/prezzo!

Leggendo queste righe probabilmente hai acquistato da poco una nuova fotocamera Nikon, oppure sei in procinto di acquistarne una o stai per comprare dei nuovi obiettivi per la tua fotocamera Nikon che usi già da tempo. Se vieni da un altro marchio e non sai quali obiettivi Nikon acquistare in questa guida troverai dei riferimenti specifici per ogni genere fotografico!

Per prima cosa vediamo quali sono gli attacchi che Nikon offre:

Nikon F DX : si tratta di obiettivi specifici per aps-C, che offrono la possibilità di funzionare anche su Full Frame in crop mode

Obiettivi Nikon F FX: sono obiettivi che nascono per le Full Frame, e possono essere usati anche su aps-C

Nikon Z: i nuovi entrati nella famiglia Nikon sono l'ultima evoluzione e segnano l'ingresso della casa nipponica nel mondo delle mirrorless Full Frame

Nella guida andremo a vedere quali sono le soluzioni migliori in base al costo, al tipo di corto ed anche in base ai generi fotografici per una fotocamera Nikon! Questa guida sarà mensilmente aggiornata per includere tutte le ultime novità!

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare spendendo “poco” su aps-C – Nikon F DX

Nikon offre un ampia gamma di obiettivi molto orientata al Full Frame. Gli obiettivi aps-C sono meno numerosi, ma di qualità, con alcune eccellenze ad un prezzo a volte irrisorio. In questa selezione abbiamo tenuto un tetto massimo di spesa di 500€.

Nikon AF-P DX 10-20 mm f/4.5-5.6G VR Obiettivo, Nero [Versione EU] Il Nikon AF-P DX 10-20 f/4.5-5.6 è il grandangolo più economico in commercio per aps-C prodotto da Nikon. Ma il suo “basso costo” non è indice di bassa qualità. Unica nota bisogna informarsi in merito alla compatibilità con la propria fotocamera visto che non tutti i corpi Nikon (che non siano di ultima uscita) sono compatibili con quest’ultimo.

Tamron SP AF 17 - 50mm F/2.8 Di II Obiettivo Zoom per APS-C Nikon Il Tamron SP 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD rappresenta un upgrade molto interessante rispetto all’obiettivo kit 18-55. Rispetto a quest’ultimo offre un diaframma f/2.8 costante che aiuta sia per quello che riguarda la gestione della profondità di campo, sia per quello che riguarda la gestione di situazioni con poca luce.

Tamron SP AF 60mm F/2.0 Di II Obiettivo Macro 1:1 per APS-C Nikon Il Tamron SP 60mm f/2 Di II LD Macro è un obiettivo macro dedicato ad aps-C che offre un diaframma f/2. Questo lo rende interessante non solo per le macro ma anche per i ritratti. Si tratta di un acquisto a 360 gradi che riesce a coprire più utilizzi, per cui è molto consigliato a chi è ancora agli inizi e vuole sperimentare sia la macro sia il ritratto.

(in offerta su amazon.it) 19.832 Recensioni Nikon Obiettivo Nikkor AF-S DX 35 mm f/1.8G, Nero [Versione EU] Il Nikon AF-S DX 35mm f/1.8 G è l’obiettivo Nikon ha pensato per offrire una soluzione luminosa di qualità ma economica per la sua gamma aps-C. Compatto e leggero trasforma la vostra fotocamera in una soluzione relativamente compatta, l’ottica soffre di qualche aberrazione cromatica che possiamo tranquillamente perdonare in virtù del basso costo.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per fotografia di paesaggio su aps-C – Nikon F DX

Fra i limiti delle macchine aps-C negli anni passati vi era una totale mancanza di grandangoli spinti. Per fortuna da qualche tempo sono state introdotte diverse ottiche dedicate al formato, vediamo quali sono, e che soluzioni sono disponibili anche su focali più lunghe:

(in offerta su amazon.it) Sigma Obiettivo 8-16mm F/4.5-5.6 DC HSM AF, attacco Canon Il Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM è l’unico grandangolo per aps-C ad offrire un angolo di campo cosi estremo. Si tratta di un obiettivo molto specialistico e molto interessante per chi ama le ampie vedute che 122 gradi di angolo di campo offrono!

Il Nikon AF-P DX 10-20 f/4.5-5.6 è il grandangolo più economico in commercio per aps-C prodotto da Nikon. Ma il suo "basso costo" non è indice di bassa qualità. Unica nota bisogna informarsi in merito alla compatibilità con la propria fotocamera visto che non tutti i corpi Nikon (che non siano di ultima uscita) sono compatibili con quest'ultimo. Consigliamo questo obiettivo e non il 12-24 f/4 od il 10-20 f/3.5-4.5 in virtù dei costi che lievitano di molto senza un incremento qualitativo che ne giustifichi la differenza.

Samyang Obiettivo 10mm f/2.8 ED AS NCS per Nikon Il Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS è l’obiettivo migliore in assoluto per fotografare le stelle su fotocamere aps-C. Non molta filtri, se non a lastra, ma si fa perdonare questo difetto con una resa eccelsa già a tutta apertura.

Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX Lente per camera fotografica per Nikon Il Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX è l’ultima incarnazione del famoso 11-16. Ne guadagna in estensione e va a correggere il tallone di Achille della precedente versione: i flare. Ottimo come tuttofare grandangolare anche grazie al diaframma f/2.8 costante.

(in offerta su amazon.it) Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor Obiettivo 17-55mm 1:2,8G IF-ED Il Nikon AF-S DX 17-55mm f/2.8 G ED è il miglior obiettivo Zoom che possiamo acquistare in questo range di focali su aps-C. Nikon ha fatto veramente un ottimo lavoro, e anche come rapporto qualità prezzo, sopratutto nell’usato.

(in offerta su amazon.it) Sigma 884306 Obiettivo 17-70 mm-F/2.8-4 (C) DC MACRO OS HSM -AF, Attacco NIKON Il Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC OS HSM Macro C è un ottima opzione in questo range di focali nel paesaggio sopratutto a diaframmi chiusi: perde un po a 17mm ma da 24 fino a 70 offre un ottima qualità su tutto il frame, risulta quindi molto valido nel paesaggio a diaframmi chiusi.

(in offerta su amazon.it) Tamron TA034E Obiettivo per Canon da 70-210 mm F/4.0 DI VC USD, Nero Il Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD è uscito da poco ed è probabilmente la soluzione migliore per i paesaggi per aps-C. Offre la stabilizzazione, e costa meno delle controparti Canon con una resa che è alla pari. Consigliamo questo al posto del Canon non stabilizzato poiché la stabilizzazione sui sensori aps-C è estremamente utile nei tele obiettivi.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare come tuttofare su aps-C- Nikon F DX

Il tuttofare è l’obiettivo più usato in assoluto da molti fotografi che, in alcuni casi, utilizzano solo quest’ultimo. Nikon offre un ampia gamma di obiettivi che coprono diverse esigenze, scopriamoli assieme:

Nikon AF-S DX NIKKOR 16–80 mm 1:2,8–4E ED VR Il Nikon AF-S DX 16-80mm f/2.8-4 E ED VR è il tuttofare più luminoso, in questo range che Nikon propone. Si tratta di un ottica comoda ed eccellente in tutto il range, con il top a 80mm.

(in offerta su amazon.it) Nikon Obiettivo Nikkor AF-S DX 18-140MM F/3.5–5.6G ED VR, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] Il Nikon AF-S 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR è un ottica nata per essere eccellente come tuttofare. Infatti, anche se non molto luminoso, offre una qualità eccelsa su tutta l’estensione dello zoom. Ottima a dir poco, sarà per tanti un buon compagno di viaggio.

Il Nikon AF-S DX 17-55mm f/2.8 G ED è il miglior obiettivo Zoom che possiamo acquistare in questo range di focali su aps-C. Nikon ha fatto veramente un ottimo lavoro, e anche come rapporto qualità prezzo, sopratutto nell'usato. Tuttavia non è abbastanza esteso da poter essere considerato un vero tuttofare, da tenere in considerazione solo se vi basta la focale massima di 55mm

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare spendendo “poco” su Full Frame – Nikon F FX

Il costo del Full Frame diventa importante sopratutto dal punto di vista degli obbiettivi più che del corpo macchina. In casa Nikon si trovano però diverse opportunità che, spesso, offrono una qualità più che accettabile senza spendere follie.

Tokina Obiettivo grandangolare zoom per monte obiettivo Nikon,AT-X 16-28mm F2.8 PRO FX Il Tokina AT-X 16-28mm f/2.8 Pro FX è un obiettivo grandangolare luminoso ed economico per Nikon. Il motivo del basso costo è presto detto: flare. Se siete disposti a convivere con questo difetto sarà un buon acquisto!

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 24-85 mm f/3.5-4.5G ED VR, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] Il Nikon AF-S 24-85mm f/3.5-4.5 G ED VR è il classico obiettivo onesto che non brilla in nulla ma va bene per tutto: consigliato se non potete arrivare al 24-120 f/4.

(in offerta su amazon.it) Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 24-120 mm f/4G ED VR, Nero [Versione EU] Nikon AF-S 24-120mm f/4 G ED VR è il tuttofare per definizione che Nikon mette a disposizione spesso in Kit con le proprie macchina. Si tratta di un ottica onesta dalla buona resa.

Tamron AF 28 - 75mm F/2.8 Di Obiettivo Zoom per Nikon Il Tamron 28-75mm F/2.8 XR Di LD è la soluzione più economica per avere un f/2.8 zoom in questo range di focali. Inutile dire che la sua qualità non è eccelsa, però, visto il prezzo, è difficile chiedere di meglio.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per fotografia di paesaggio su Full Frame – Nikon F FX

Nikon storicamente ha sempre realizzato obiettivi grandangolari di qualità eccelsa, per cui sono disponibili moltissime soluzioni per le fotocamere Full Frame. Noi abbiamo fatto una soluzione delle migliori in rapporto qualità/prezzo.

(in offerta su amazon.it) SAMYANG Obiettivo AE 14 mm f/2.8 ED IF UMC Aspherical - grandangolare per fotocamere digitali Nikon F colore: Nero Il Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical è oramai un obiettivo classico ed economico che costa poca ma offre tanto nonostante la sua deformazione a baffo un po fastidiosa da correggere

(in offerta su amazon.it) Sigma 450955 Obiettivo per Nikon, Nero Il Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art è il grandangolo più luminoso ad oggi sul mercato in ambito reflex. Si tratta di un ottima soluzione per la fotografia astronomica a largo campo (caccia alla via lattea e alle aurore boreali).

Sigma HSM ART Obiettivo 12-24 mm-F/4.0-AF a DG HSM, Attacco Nikon, Nero Con il Sigma 12-24mm f/4 DG HSM Art siamo davanti al miglior zoom grandangolare, in quanto ad angolo di campo, che potete acquistare per la vostra nikon full frame.

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 14-24 mm f/2.8G ED, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] Il Nikon AF-S 14-24mm f/2.8 G ED è praticamente una pietra miliare de corredo Nikon, un obiettivo che praticamente ogni pro ha nel corredo e che negli anni passati veniva usato anche dai Canonisti con adattatore su corpo Canon: inutile dire che si tratta di un ottimo acquisto se queste focali sono fra le vostre preferite.

(in offerta su amazon.it) Tamron Obiettivo per Nikon, 15-30 mm F/2.8 VC, Nero/Antracite Il Tamron 15-30mm f/2.8 VC USD si pone come alternativa al 14-24 Nikon, offre in più qualche mm in più lato lungo ed un ottimo stabilizzatore interno. Unico neo: pesa davvero tanto, anche troppo per alcuni!

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 16-35mm f/4G ED VR, Nero [Versione EU] Il Nikon AF-S 16-35mm f/4 G ED VR è il classico grandangolo zoom di buona qualità e ridotto peso: un ottima soluzione economica per montare filtri non a lastra nel vostro setup da paesaggio.

Nikon Obiettivo AF-S Nikkor 28mm 1:1, 8 G, Incluso Paraluce HB-64 e Custodia CL-0915 Il Nikon AF-S 28mm f/1.8 G è un ottimo wide, non troppo spinto che può risultare complementare a 14-24 e 12-24, copre una focale molto interessante (che manca ai due zoom), pesa poco ed ha una buona resa: difficile chiedere di meglio.

Sigma 635955 Obiettivo, 24-105mm-F/4.0 -AF DG OS, HSM, Attacco Nikon, Nero Il Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art è un tuttofare molto adatto a coprire le focali intermedie nel paesaggio, pesa relativamente poco ed ha una buona resa, nonostante sia un pò debole a 24mm.

Tamron TA034N Obiettivo per Nikon da 70-210 mm F/4.0 DI VC USD, Nero Il Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD è una buona soluzione, non troppo dispendiosa, per la fotografia di paesaggio in questo range di focali. Consigliato se non volete spendere tanto in questo range: sopratutto se sono focali che usate poco.

NIKON 70-200mm f/4 G ED VR Il Nikon AF-S 70-200mm f/4 G ED VR è secondo noi la soluzione migliore dal punto di vista di pesi/resa/ingombro per la fotografia di paesaggio. Costa molto ma è eccelso, migliore del Tamron sotto tanti aspetti (fra cui l’affidabilità della messa a fuoco), non sfigura affianco agli zoom tele f/2.8.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare come tuttofare su Full Frame – Nikon F FX

Per le Full Frame i tuttofare non hanno l’estensione che invece hanno quelli per i formati minori. Abbiamo selezionato quelli che per noi sono i modelli migliori come rapporto qualità/prezzo includendo anche le terze parti che su Nikon lavorano molto bene.

(in offerta su amazon.it) Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 24-120 mm f/4G ED VR, Nero [Versione EU] Nikon AF-S 24-120mm f/4 G ED VR è spesso venduto in kit con le fotocamere Nikon Full Frame proprio per via della sua grande versatilità. Si tratta di un ottimo tuttofare che può risultare molto comodo in uscite disimpegnate o in viaggio.

Sigma 635955 Obiettivo, 24-105mm-F/4.0 -AF DG OS, HSM, Attacco Nikon, Nero Il Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art è una spanna sopra al 24-120 f/4 Nikon come qualità ottica ma è più pesante a causa della scelta di sigma in direzione della maggior qualità ottica possibile.

Tamron Obiettivo per Nikon, 24-70mm F/2,8 Di VC USD G2, Nero Il Tamron 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 rappresenta il tuttofare migliore come rapporto qualità/prezzo con apertura f/2.8. Molto vicino al Nikon da ogni punto di vista perde solo rispetto all’affidabilità AF in alcuni frangenti.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per il ritratto – Nikon F FX e Nikon DX

Nel ritratto Nikon offre tantissime opzioni, da obiettivi studiati per avere molta nitidezza ed anche per rese “sognanti”. In questo genere è importante scegliere in base a quelli che sono i propri gusti più che quelle che sono invece le “voci del web”.

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 24 mm F/1.8G ED, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.8 G ED piccolo e compatto, si tratta di un buon obiettivo anche nel ritratto grazie all’apertura f/1.8, il solo neo, per alcuni è una sfocato un po duro, ma in rapporto al prezzo è difficile lamentarsi.

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 24 mm f/1.4G ED, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] Nikon AF-S 24mm f/1.4 G ED è il top che Nikon offre su questa focale, ottimo come resa ha un sfocato più progressivo e poetico del fratellino f/1.8… è anche vero che il prezzo è diverso!

Sigma Obiettivo, 24mm-F/1.4, (A) AF DG HSM, Attacco Nikon, Nero Il Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art offre una resa molto pulita con ottima nitidezza anche a TA. Ad alcuni il suo sfocato non piace, perché viene ritenuto troppo duro, ma nel complesso è un obiettivo eccellente.

Nikon Obiettivo AF-S Nikkor 28mm 1:1, 8 G, Incluso Paraluce HB-64 e Custodia CL-0915 Nikon AF-S 28mm f/1.8 G è la versione leggera del 28 in casa Nikon, ottima apertura e buone caratteristiche ottiche lo rendono un buon acquisto per il ritratto e non solo.

Nikon AF-S NIKKOR, obiettivo 28 mm, 1:1.4E ED, nero Nikon AF-S 28mm f/1.4 E ED è un obiettivo unico nel suo genere, sa poco sul mercato, con una resa ottica davvero eccellente. C’è molta cura in quest’ottica, sopratutto rispetto alla gestione della resa del fuori fuoco, che lo rende adatto al ritratto ambientato come poche altre lenti, per alcuni è meglio anche del fratello da 24mm.

Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ed Obiettivo, Nero [Versione EU] Nikon AF-S 35mm f/1.8G è ottimo nei ritratti ambientati ma anche nei mezzo busto. Si tratta di un ottica onesta con una buona apertura che bene la fa accostare al genere del ritratto.

Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G Il Nikon AF-S 35mm f/1.4 G ED è un obiettivo nato per avere una resa poetica che bene si sposa al genere del ritratto. Molto usato anche per primi piani non spinti grazie alla sua correzione rispetto alla distorsione è decisamente il miglior 35 che potete acquistare per la vostra Nikon.

Tamron 35mm F/1.8 VC Obiettivo per Nikon, Nero Il Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD è un interessante alternativa, stabilizzata, ai Nikon. Resa ottima in ogni situazione consigliato nel ritratto qualora abbiate problemi di tremori alla mano: lo stabilizzatore farà si che i problemi di mosso siano solo un ricordo. Consigliata su D850 e D810 per avere tempi di sicurezza più bassi.

Sigma Obiettivo, 24mm-F/1.4, (A) AF DG HSM, Attacco Nikon, Nero Tra i migliori obiettivi Nikon, Il Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art è stato il primo obiettivo Sigma Art ad essere stato prodotto. Resa splendida, ma per alcuni troppo chirurgico sull’incarnato. Consigliato a chi ama i ritratti molto definiti.

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 50 mm f/1.8G, Nero [Versione EU] Il Nikon AF-S 50mm f/1.8 G è la scelta più economica per approcciarsi al ritratto, ottimo come tuttofare nel genere, non eccelle dal punto di vista ottico ma presenta tutti i requisiti per essere un buon compagno per iniziare ad approcciarsi al genere.

(in offerta su amazon.it) Nikon AF-S Nikkor 50 mm f/1.4G Obiettivo, Nero [Versione EU] Il Nikon AF-S 50mm f/1.4 G è una (ma anche due) spanna sopra al fratellino f/1.8. Non è il top della qualità ottica ma rappresenta un buon compromesso fra dimensioni e prestazioni!

Sigma Obiettivo, 50mm-F/1.4 (A)-AF DG HSM, Attacco Nikon, Nero Il Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art è il 50mm più nitido, con autofocus, che potete acquistare per la vostra Nikon. Eccellente in tutto, come gli altri art è criticato per una resa dura nello sfocato.

Nikon AF-S 58mm f/1.4G Il Nikon AF-S 58mm f/1.4 G nasce per offrire una resa sognante ai ritrattisti di casa Nikon. Non è un obiettivo facile da domare, ma regala grandi soddisfazioni nel ritratto.

Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8G Obiettivo, Nero [Versione EU] Il Nikon AF-S 85mm f/1.8 G è l’entry level dei tele da ritratto di Nikon, come tale non è perfetto otticamente e soffre di qualche aberrazione cromatica a tutta apertura. Se riuscite a gestirle avete davanti un buon compagno nel ritratto.

Nikon Teleobiettivo Professionale AF-S 85 mm 1:1.4 G, Attacco Filettato, 77 mm, Incluso Paraluce HB-55 Nikon AF-S 85mm f/1.4 G è il top di Nikon fra i mezzo tele da ritratto, buono otticamente è un ottima scelta per gli amanti di questa focale.

Tamron Obiettivo per Nikon, 85mm F/1.8 VC, Nero Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD è la scelta da fare nel momento in cui apprezzate la possibilità di uno stabilizzatore su un obiettivo a focale fissa da ritratto. Otticamente è ottimo, e se avete problemi di tremolio della mano è un valido aiuto per abbassare i tempi di sicurezza sopratutto su D850 e D810.

Sigma HSM ART Obiettivo 85 mm-F/1.4-AF a DG HSM, Attacco Nikon, Nero Il Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art è l’alternativa di Sigma nel mezzo tele da ritratto. Si tratta di un obiettivo realizzato senza compromessi grande e pesante ma dalla resa perfetta a tutti i diaframmi, anche ai bordi.

Nikon Af-Nikkor Dc 105Mm F/2 D Il Nikon AF 105mm f/2 D DC è un classico intramontabile che con la sua tecnologia softfocus offre una resa diversa rispetto a tutti i concorrenti di questa focale. Si tratta di un obiettivo specificamente pensato per il ritratto.

Obiettivo per fotocamera Nikon AF-S Nikkor, 105 mm, 1:1,4E, nero Nikon AF-S 105mm f/1.4 E ED è il simbolo della forza di Nikon in questa focale che da sempre è il suo principale cavallo di battaglia. Otticamente ottimo e dal peso contenuto è il miglior compromesso per avere un tele di questa luminosità senza portarsi dietro un peso considerevole.

Sigma 259955 Obiettivo 105 mm-F/1.4-AF A DG HSM, Attacco Nikon, Nero Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art è un fisso da ritratto perfetto otticamente con dimensioni e peso davvero importanti. Difficile maneggiarlo ma con una resa mai vista prima su Full Frame, si presta bene a situazioni in cui portarlo dietro non risulta problematico oppure a foto da studio od i set specifici.

(in offerta su amazon.it) Sigma 240955 Obiettivo 135mm-F/1.8-AF (A) DG HSM, Attacco Nikon, Nero Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art è un 135 di nuova concezione con un apertura da record. Ottimo in tutto è la scelta migliore se amate questa focale e non vi piace il Nikon DC.

Nikon Af-Nikkor 180Mm F/2.8 If-Ed D Nikon AF 180mm f/2.8 D ED IF è una soluzione un po datata che ancora svolge discretamente il suo lavoro, sarebbe da aggiornare per avere un funzionamento egregio sulle nuove macchine big mpx, ma nel ritratto offre ancora un ottima resa anche rispetto al suo prezzo.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per cerimonie/lavoro – Nikon F FX

Nikon offre un enorme numero di obiettivi ma,per quello che riguarda le cerimonie ed in genere gli eventi, la scelta, per una questione di comodità, cade sempre sugli zoom. Consigliamo gli obiettivi di casa, e non quelli di produttori terzi, perché a nostro avviso (nel complesso) sono strumenti di lavoro più affidabili. In aggiunta ai nostri consigli si può anche considerare un obiettivo, o più di uno a focale fissa: la scelta tuttavia molto personale per cui non ci sentiamo di consigliare nulla in quanto non possiamo conoscere le vostre esigenze lavorative. Per non sbagliare, ed essere comunque certi di portare a casa un buono risultato in casa Nikon vi è una splendida terna:

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 14-24 mm f/2.8G ED, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] Il Nikon AF-S 14-24mm f/2.8 G ED è il top in questo range per comodità e luminosità, perde magari un po lato “tele” come focali ma non si sovrappone con il 24-70!

(in offerta su amazon.it) Nikon Obiettivo AF-S Nikkor 70-200 mm f/2.8E FL ED VR, Nero [Versione EU] Il Nikon AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR è ottimo per tutte le occasioni in cui occorre un tele, molto usato nelle cerimonie per la sua capacità di catturare dettagli.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per sport/avifauna – Nikon F FX e Nikon DX

Gli obiettivi da avifauna e sport sono di solito scelte molto personali e figlie di esigenze particolari. In mancanza di un 100-400 in casa Nikon queste sono le scelte che vi consigliamo senza chiamare in causa costosi tele fissi.

(in offerta su amazon.it) Nikon Obiettivo AF-S Nikkor 70-200 mm f/2.8E FL ED VR, Nero [Versione EU] Nikon AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR, ideale per lo sport in-door non ha bisogno di presentazione alcuna in quanto è il top su Nikon in questo range di focali.

Sigma Obiettivo 150-600mm-F/5-6.3 Sport, DG OS HSM, Attacco Nikon, Nero Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM S è la versione top di sigma di questo tele, nato per essere flessibile, ma con l’ambizione di offrire un ottima qualità di immagine… a discapito un po del peso.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per reportage – Nikon F FX

Il reportage è un genere fatto di occhio e previsione degli eventi, per cui la scelta è molto personale. Nei nostri consigli abbiamo indicato quelle che sono le ottiche più classiche in questo genere prediligendo la discrezione alla qualità in termini assoluti.

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 24 mm F/1.8G ED, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.8 G ED è piccolo leggero e luminoso, molto adatto al reportage. Consigliamo questo a dispetto della versione 1.4 proprio per via delle sue ridotte dimensioni.

Nikon Obiettivo AF-S Nikkor 28mm 1:1, 8 G, Incluso Paraluce HB-64 e Custodia CL-0915 Nikon AF-S 28mm f/1.8 G è l’omologo del 24, con focale 28. Anche lui piccolo e leggero ma con grande qualità, si presta bene al reportage sia come focale che come discrezione.

Tamron 35mm F/1.8 VC Obiettivo per Nikon, Nero Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD è la scelta più comoda in quanto consente di tenere tempi di sicurezza bassi senza micro-mosso e aggiunge la possibilità di cogliere soggetti in movimento con il resto della scena fermo. Ottimo quindi per una street/reportage un po diversa dai canoni classici e non solo.

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 50 mm f/1.8G, Nero [Versione EU] Nikon AF-S 50mm f/1.8 G è l’obiettivo più piccolo che si adatta al genere in casa Nikon. Compatto e discreto offre tanto ad un prezzo modico.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per macro/still life – Nikon F FX

Il genere macro/stil life è un genere particolare, noi vi consigliamo le tre soluzioni che riteniamo essere più sfruttabili a 360 gradi nel genere.

(in offerta su amazon.it) Tamron Obiettivo per Nikon, 90mm F/2.8 VC, Nero Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD Macro è la soluzione più interessante da punto di vista di focale e qualità ottiche. Aggiornato da poco offre un ottima stabilizzazione unita ad un resa sopraffina.

Sigma Obiettivo 105mm-F/2.8 AF MACRO EX DG OS HSM, Attacco Nikon Sigma 105mm f/2.8 Macro DG OS HSM è un ottica oramai un po datata, si dice che Sigma la aggiornerà a breve, che comunque oramai costa relativamente poco offrendo un ottimo compromesso fra qualità e costo.

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S VR II Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] Nikon AF-S 105mm f/2.8 G ED VR Micro è la soluzione di Nikon per il genere macro e rappresenta un classico della casa giallo-nera nel genere macro. Consigliato agli amanti del genere che puntano alla maggior affidabilità dell’ottica rispetto alle altre proposte concorrenti.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare come tuttofare su Full Frame – Nikon Z

Nikon storicamente ha sempre realizzato obiettivi grandangolari di qualità eccelsa, per Nikon Z ha infatti rilasciato un solo obiettivo ma di qualità.

Nikon Nikkor Z 50 24-70 mm f/4 S SLR Nero Il Nikon Z 24-70mm f/4 S è il solo tuttofare, non troppo pesante o troppo luminoso, al momento disponibile per mirrorless. Scelta obbligata ma di ottima qualità.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per fotografia di paesaggio – Nikon Z

Per le Full Frame i tuttofare non hanno l’estensione che invece hanno quelli per i formati minori. Per Nikon Z disponiamo una opzione al momento, in attesa di toccare con mano 20 e 24.

(in offerta su amazon.it) Nikon Nikkor Z 14-30 mm F/4 S, Obiettivo per Nikon Z Serie S Zoom Ultragrandangolare, Diagramma Fisso, Nero Il Nikon Z 14-30mm f/4 S è un ottimo grandangolo, anche se non troppo luminoso. Al momento è l’opzione zoom più leggera disponibile in questo range di focali.

NIKON Objectif NIKKOR Z 20mm f/1.8 S Garanti 2 ans Il Nikon Z 20mm f/1.8 S è un ottimo grandangolo, luminoso al punto giusto e poco ingombrante. Ideale per paesaggio ma anche stellate.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per il ritratto – Nikon Z

Nel ritratto Nikon offre gia molte opzioni, rispetto ad altri generi. In questo genere è importante scegliere in base a quelli che sono i propri gusti più che quelle che sono invece le “voci del web”. Oltre alla triade consigliata vi segnaliamo il 58mm f/0.95 S Noct qualora la mancanza di AF non vi spaventi. Arriverà prossimamente anche il 24 f/1.8.

(in offerta su amazon.it) Nikon Nikkor Z 35 mm F/1.8 S Obiettivo per Nikon Z Serie S a Pieno Formato, Nero [Versione EU] Il Nikkor Z 35 mm F/1.8 S non è esattamente un ottica da ritratto ma, in mancanza di altre opzioni è sicuramente meglio di niente e comunque valido grazie alle sue prestazioni ottiche. Il vero difetto? Non è f/1.4.

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S IlNikon Z 50mm f/1.2 S è la lente da ritratto per nikon Z. Eccelso ma pesante, sicuramente una scelta molto valida in questo genere.

Nikon Nikkor Z 85 mm F/1.8 S Obiettivo per Nikon Z Serie S luminoso, Lunghezza Focale Fissa per Ritratti, Nero Il Nikkor Z 85 mm F/1.8 S nasce come evoluzione del classico 85 leggero di casa Nikon. Molto valido non vi farà mancare nulla in questo genere.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per cerimonie/lavoro – Nikon Z

Nikon offre un enorme numero di obiettivi su reflex ma ancora pochi su mirroless. Per iniziare vi dovrete accontentare del solo 24-70 in attesa di altri arrivi.

Migliori obiettivi per Nikon da acquistare per reportage – Nikon Z

Il reportage è un genere fatto di occhio e previsione degli eventi, per cui la scelta è molto personale. Ammesso che una scelta vi sia. In questo caso, al momento abbiamo solo due opzioni.

(in offerta su amazon.it) Nikon Nikkor Z 35 mm F/1.8 S Obiettivo per Nikon Z Serie S a Pieno Formato, Nero [Versione EU] Nikkor Z 35 mm F/1.8 S è la sola opzione disponibile in questo genere per la focale 35 al momento. Compatto ma di qualità è una validissima opzione.

