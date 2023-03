FUJIFILM: presentata la nuova Instax Mini 12

FUJIFILM lancia sul mercato la nuova Instax Mini 12 a distanza di tre anni dall’ultimo modello di Instax Mini: scopriamo insieme tutte le novità di questa nuova istantanea

FUJIFILM presenta la nuova istantanea INSTAX MINI 12: progettata prendendo spunto da tutti i migliori modelli della popolare serie di fotocamere istantanee INSTAX MINI, MINI 12 combina aggiornamenti e funzionalità avanzate a un’estetica divertente.

FUJIFILM: ecco la nuova Instax Mini 12

Con un design che ricorda delle bolle colorate, INSTAX MINI 12 riprende le caratteristiche principali della fotocamera istantanea MINI 11 (lanciata nel 2020), tra cui la modalità Close-Up/Selfie e la funzionalità di regolazione automatica dell’esposizione. In più, ha una nuova funzione di correzione della parallasse, per cui il mirino della fotocamera si allinea con l’obiettivo quando si utilizza la modalità Close-Up (primo piano), riducendo gli spostamenti dell’oggetto e ottenendo una foto centrata.

INSTAX MINI 12 dispone anche del controllo automatico del flash, che aiuta a prevenire immagini sbiadite. La nuova struttura dell’obiettivo permette passaggi intuitivi sia per accendere e spegnere la fotocamera sia per passare alla conosciuta modalità Close-up/Selfie con una semplice rotazione dello stesso.

FUJIFILM: Instax Mini 12 prezzo e disponibilità

INSTAX MINI 12 si presenta in cinque emozionanti colorazioni, Blossom Pink, Mint Green, Clay White, Lilac Purple e Pastel Blue, e sarà disponibile a partire dal 16 marzo 2023 al prezzo suggerito di € 89,99.

Le novità per gli appassionati Instax non sono finite

Dal mese di marzo è disponibile la nuova INSTAX UP!, l’app per smartphone progettata per gli appassionati di fotografia istantanea INSTAX.

FUJIFILM: INSTAX UP! la app per archiviare tutte le foto istantanee

Con INSTAX UP! si può:

Scansionare, semplicemente tenendo il telefono sopra la foto le proprie stampe INSTAX, inclusa la cornice, e archiviarle digitalmente in un unico posto. Sono supportati tutti i formati:mini, SQUARE, WIDE.

Organizzare le proprie foto in categorie o elenchi per una più semplice localizzazione

Condividere facilmente foto e le raccolte INSTAX salvate sui social media e sui servizi di messaggistica.

Importare nell’App INSTAX Up! foto da altre app INSTAX (INSTAX mini LINK, INSTAX Link WIDE ecc.)

Essere sempre informati sugli ultimi aggiornamenti, consigli e contenuti creativi INSTAX

INSTAX UP! è stata sviluppata con l’aiuto dei feedback degli utenti che, desiderando archiviare e condividere digitalmente le loro stampe INSTAX, avevano provato a farlo semplicemente fotografandole con il proprio smartphone. Questa tecnica, però, può catturare riflessi dovuti alla superficie lucida della stampa, nonché alcune distorsioni, incluso la perdita di texture del bordo della pellicola. INSTAX UP! semplifica e migliora il processo di archiviazione digitale delle stampe INSTAX preferite e della loro trasformazione in post condivisibili.