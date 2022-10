FUJIFILM: la nuova Instax SQUARE link

FUJIFILM presenta la nuova instax SQUARE Link è l’ultima novità nella line-up di stampanti per smartphone instax Link, disponibile dal 16 novembre 2022.

FUJIFILM presenta instax SQUARE Link che è in grado di stampare le immagini memorizzate in uno smartphone su pellicole di formato SQUARE. Ultima a mancare tra le ultime stampanti bluetooth Instax è proprio la Instax SQUARE, che già presente sul mercato, ritorna aggiornata nelle sue funzioni e nel suo design. Negli ultimi anni, FUJIFILM ha puntato molto sulle stampanti blueetooth, presentando la nuova Instax link WIDE, nuovissima per il formato wide e anche l’aggiornamento della Instax Mini link 2. Ora è possibile sfruttare nuove funzioni e applicazioni anche sul formato Square.

Instax SQUARE link: tutte le funzioni e le caratteristiche della nuova stampante

Si caratterizza per due nuove funzioni che ampliano ulteriormente il piacere della fotografia istatanea. Una di queste è la funzione Stampa AR utilizza un’app dedicata per applicare un effetto AR alle stampe instax. Gli utenti possono godersi una stampa instax decorata con l’effetto AR o salvarla come video o immagine per condividerla facilmente sui social media.

La seconda novità è la funzione INSTAX Connect: questa funzione sovrappone un messaggio di chat a un’immagine salvata nello smartphone per la stampa grazie all’app dedicata. Gli utenti possono inviare un’immagine con un messaggio e persino abbinare un messaggio di risposta nella foto stampata. Questa funzione amplia il piacere di comunicare attraverso la fotografia istantanea e offre nuovi modi di apprezzare le stampe instax, sperimentando connessioni reali con partner in remoto, come la creazione di un’istantanea per celebrare una ricorrenza speciale con un messaggio per i propri cari, o l’aggiunta di un messaggio alla foto di un bambino per inviarla ai nonni che vivono lontano.

Si aggiungono altre funzioni fondamentali:

Fotocamera INSTAX: aggiunta e stampa di una cornice instax intorno al soggetto da riprendere.

Stampa modificabile: per creare facilmente una stampa in una cornice elegante o con un effetto collage.

Sketch, edit & print: per combinare un disegno o una scritta fatta a mano a un’immagine per la stampa.

Salva immagine: salvataggio di una foto stampata come immagine con cornice instax.

Stampe di qualità superiore: scelta tra “Modalità INSTAX-Rich” con colori ricchi e “Modalità INSTAX-Natural” per godere di toni di colore distintamente instax.

La stampante INSTAX SQUARE Link è disponibile in due varianti di colore: Ash White e Midnight Green, che si adattano perfettamente all’arredamento degli interni.

INSTAX SQUARE Link è disponibile dal 16 novembre 2022 al prezzo suggerito al pubblico di 149,99 euro.