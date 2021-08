FUJIFILM: Instax WIDE 300 celebra il grande formato analogico

Fujifilm instax WIDE 300 è l’istantanea che riporta al sapore autentico dell’album dei ricordi, quello che si tramanda, un prezioso scrigno da cui attingere tracce e istanti emozionanti.

Instax WIDE 300 è facile da utilizzare, anche grazie a un design ergonomico che restituisce una presa sicura, anche con una sola mano, ed è dotata di funzioni che incoraggiano allo scatto, istanti da imprimere su pellicola, senza paura di sbagliare inquadratura, luci e ombre

Infatti, si potrà contare sul suo potente flash automatico, sulla regolazione automatica dell’esposizione e della luminosità, sulle pellicole di grande formato, 10.8 x 8.6 cm, che riproducono colori vivaci e incarnati molto naturali.

Abbiamo testato e recensito ben due Fujifilm della serie Instax, a partire dalla Instax 40 mini interamente analogica con stampe di formato mini e la Instax Mini Lilplay ibrida istantanea con stampe dal formato mini. Qui, si ritorna all’analogico puro con il formato classico Wife, perfetto per celebrare l’istantanea classica e vintage.

Fujifilm: Instax Wide celebra il grande formato analogico

Instax WIDE 300 stupisce anche per i selfie, singoli o di gruppo, grazie alla lente Close-up, con cui è possibile scattare primi piani fino a 40 cm dal soggetto. L’accessorio basta agganciarlo all’obiettivo e i soggetti da vicino saranno sempre a fuoco.

Scattare con instax WIDE 300 è semplice e divertente. Apre a fotografie senza rinunce per scatti più godibili, soprattutto in compagnia. Il formato WIDE permette di cogliere infatti, spazi ampi, come paesaggi, o fotografare gruppi di persone, con soggetti definiti e a fuoco. Instax WIDE 300 utilizza pellicole più grandi per scatti più belli.

Fujifilm instax WIDE 300 è disponibile a un prezzo al dettaglio suggerito di € 119,99 iva inclusa.