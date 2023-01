Splatoon 3: nuove funzionalità con l’app Instax Mini Link!

Nuove funzionalità con l’app Instax Mini Link sono disponibili per Splatoon 3, il titolo multiplayer di punta della piattaforma Nintendo Switch. Scopriamo i dettagli

Sono state presentate da Fujifilm delle nuove funzionalità, all’interno dell’applicazione per smartphone Instax Mini Link, relative al titolo di punta, per quanto riguarda il comparto multiplayer, del catalogo della console di casa Nintendo: Splatoon 3. Ricordiamo che l’app sarà scaricabile gratuitamente a partire dal 19 gennaio prossimo. Scopriamo, però, qualche dettaglio e qualche informazione in più.

Splatoon 3: ecco le novità con Instax Mini Link!

Fra le novità più interessanti relative al rapporto fra Instax Mini Link e Splatoon 3 vi sarà un nuovo aggiornamento dell’app che consentirà ai giocatori di condividere i loro giochi con gli altri in modo ancora più creativo e divertente. La nuova App Instax Mini Link per Nintendo Switch è accompagnata dal lancio di Instax Mini Link Special Edition Clay White, una nuova variante di colore per la stampante per smartphone, e da un kit bundle composto dalla stampante Special Edition Clay White Instax Mini Link 2 e una custodia in silicone con i personaggi di Splatoon 3.

L’applicazione vi darà la possibilità di aggiungere e inserire, oltre che decorare, con dei filtri e delle cornici le vostro foto scattate con la funzione di acquisizione della console Nintendo Switch. Vi basterà, in seguito, scansionare il codice QR della schermata di gioco per procedere a stampare l’immagine, sempre tramite l’app. Cosa ne pensate di queste novità e di queste nuove funzionalità? E soprattutto, siete dei fan di Splatoon 3? Fatecelo sapere nei commenti!

Per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.