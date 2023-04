Star Wars: annunciata una nuova trilogia, tutti i dettagli!

Recentemente, sullo sfondo della Star Wars Celebration di Londra, è stata annunciata una nuova trilogia per il franchise: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre alcuni franchise sono destinati a finire, perlomeno nelle forme in cui li abbiamo conosciuti negli ultimi quarant’anni (vero, Indiana Jones?), quello di Star Wars continua a galoppare nell’universo che Disney sta preparando per il futuro prossimo e remoto. Nel mentre sulla piattaforma dedicata di streaming la terza stagione di The Mandalorian procede spedita, recentemente è stata confermata la produzione di una nuova trilogia originale.

Sullo sfondo della Star Wars Celebration Europe di Londra, Kathleen Kennedy è stata raggiunta sul palco da Daisy Ridley per l’annuncio: James Mangold, Dave Filon e Sharmeen Obaid-Chinoy saranno i tre registi della prossima trilogia di Star Wars, che arriverà nel corso dei prossimi anni. Non sappiamo ancora i titoli e non si hanno ulteriori informazioni e dettagli piccanti come le date, ma qualcosina è già stato svelato. E potrebbe davvero far venire l’acquolina in bocca ai fan.

Tutto ciò che sappiamo sulla nuova trilogia di Star Wars

Abbiamo già un’idea di quel che tratteranno i tre film in arrivo nel nuovo universo di Star Wars. Quello diretto da Mangold, ad esempio, tornerà indietro del tempo fino “all’alba dell’era dei Jedi”, mentre quello di Filoni si concentrerà sulla Nuova Repubblica e si collegherà direttamente a serie come Ahsoka, The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Forse, però, il più interessante sembra essere il film diretto da Obaid-Chinoy, che vedrà il ritorno della Ridley come Rey Skywalker, al lavoro per la costruzione di un nuovo ordine Jedi, a seguito degli eventi in L’Ascesa di Skywalker.

Non sappiamo altro sulla nuova trilogia di Star Wars, ma sappiamo benissimo quanto anche solo sapere che c’è, esiste e la stanno producendo fa venire i brividini di hype a tutti i fan. Noi compresi! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

