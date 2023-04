The Mandalorian 3: svelata la durata dell’episodio finale

Annunciata la durata dell’episodio conclusivo di The Mandalorian 3, l’ultimo capitolo della stagione disponibile su Disney+. Tra delusione dei fan e il gran finale tanto atteso; scopriamo insieme tutti i dettagli finora rivelati

The Mandalorian 3 si avvicina alla conclusione, e con esso diminuisce l’attesa per l’imperdibile episodio finale. A solo poche ore di distanza, è stato rivelato in esclusiva la durata totale del gran capitolo finale: un lunghezza di ben 38 minuti e 56 secondi totali.

Annuncio scottante che ha scatenato la delusione di molti fan affezionati, i quali speravano in un epilogo finale molto più lungo. Tuttavia; da quando Disney+ ha inglobato nel piccolo schermo il mondo Marvel e quello di Star Wars, si è assistito ad una cura e attenzione minuziosa della durata dei singoli episodi.

The Mandolorian Season 3 EP 8

FINALE

38 minutes 56 seconds#TheMandalorian #Mandalorian pic.twitter.com/DNdLGbyhQP — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) April 18, 2023

The Mandalorian 3: il finale di stagione e altri dettagli nascosti

Dopo aver appreso la notizia sulla durata del finale di stagione di The Mandalorian 3; un altro quesito era sorto tra i fan della serie, ossia, se fosse presente una scena post-credit tra i titoli di coda; curiosità da subito messa a tacere. Una risposta deludente per i fan dello show, ormai in attesa di qualche piccolo assaggio o anticipazione nascosta sulla prossima stagione (produzione già annunciata ufficialmente) o prodotti legati al mondo di Star Wars.

Al momento ulteriori dettagli sull’episodio finale della serie non sono stati rivelati. Secondo fonti esterne, la Disney e Lucasfilm stanno facendo il possibile per evitare possibili spoiler o anticipi indesiderati, per chi ancora non avesse visto l’epilogo finale. Tutti gli episodi completi sono disponibili in streaming sulla piattaforma Disney+.

Per questo e altri aggiornamenti sul mondo del cinema e delle serie tv; continuate a seguirci su tuttoteK!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.