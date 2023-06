Si è da poco concluso il Tudum 2023, l’evento globale creato per i fan di Netflix giunto ormai alla terza edizione: ecco tutti gli annunci principali

Tudum, l’evento globale per i fan giunto alla terza edizione, si è concluso, dopo un’entusiasmante diretta da San Paolo del Brasile, rivelando novità ed esclusive entusiasmanti sui film, serie tv e giochi di Netflix. All’evento, trasmesso in diretta il 17 giugno sul canale Youtube di Netflix Italia, hanno partecipato dal vivo artisti internazionali per presentare i loro titoli in uscita su Netflix.

Tudum 2023 è la festa internazionale dei fan di Netflix!

Tra i tanti artisti troviamo:

Chris Hemsworth, Sam Hargrave – Tyler Rake

Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt – Heart of Stone

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley – Il problema dei 3 corpi

Henry Cavill, Anya Charlotra, Freya Allan, Joey Batey – The Witcher

Zack Snyder, Deborah Snyder, Sofia Boutella – Rebel Moon

Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar – One Piece

Nicola Coughlan – Bridgerton

Aria Mia Loberti, Louis Hofmann – Tutta la luce che non vediamo

Nei prossimi paragrafi andremo a darvi una panoramica dei principali materiali che sono stati divulgati nel corso della serata, oltre che dei principali annunci provenienti dal palco di Tudum 2023. Iniziamo!

Heart of Stone | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

Heart of Stone è una pellicola che arriverà il prossimo 11 agosto su Netflix. Diretto da Tom Harper, nel cast troviamo personalità come Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready. Trovate il trailer presentato al Tudum 2023 proprio qua sopra, mentre la sinossi è la seguente:

Gal Gadot è Rachel Stone, l’unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore.

Rebel Moon | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

Continuiamo con i film e arriviamo a Rebel Moon, pellicola in arrivo su Netflix il prossimo 22 dicembre diretta da Zack Snyder. Nel cast troviamo Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, con Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di ‘Jimmy’. Sul palco del Tudum 2023 è stata presentata una featurette che trovate qua sopra, mentre la sinossi è la seguente:

Da Zack Snyder, il regista di 300, L’Uomo d’Acciaio e Army of the Dead, arriva REBEL MOON, un epico evento cinematografico di fantascienza in preparazione da anni. Quando una pacifica colonia ai margini di una galassia si trova minacciata dagli eserciti di una tirannica forza dominante, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa sconosciuta che vive tra gli abitanti di un villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati pronti ad unirsi a lei per prendere parte ad un’impossibile lotta, Kora riunisce un piccolo gruppo di guerrieri: estranei, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono la comune necessità di redenzione e vendetta. Mentre l’ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia e, nel mentre, nasce un nuovo esercito di eroi.

Lift | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

Nuovo giro nuovo film, Lift è una pellicola diretta da F. Gary Gray che, sul palco del Tudum 2023, ha ricevuto nuovi interessanti dettagli. Fra questi il più interessante è sicuramente la data d’uscita, fissata attualmente per il 12 gennaio 2024, e il cast, composto da Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno, Sam Worthington. La sinossi, invece, è la seguente:

Una banda internazionale di rapinatori è reclutata per prevenire un attacco terroristico e deve mettere a segno il colpo su un aereo in volo.

This just in from #TUDUM: @chrishemsworth announced that Extraction 3 is in the works! — Netflix (@netflix) June 17, 2023

Tyler Rake 2 | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

La notizia principale in merito a Tyler Rake 2, in lingua originale Extraction 2, non è tanto il fatto che il film diretto da Sam Hargrave è ora disponibile nel catalogo di Netflix, ma quanto che sul palco del Tudum 2023 è stato ufficialmente annunciato anche il terzo capitolo (il tweet qua sopra è esplicativo). Il cast è composto da Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Tornike Gogrichiani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili, Olga Kurylenko, mentre la sinossi del secondo capitolo è la seguente:

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d’azione Netflix di grande successo TYLER RAKE. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l’incarico di un’altra missione letale: salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

The Witcher 3 | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

Passiamo ora al reparto serie TV ed iniziamo con una delle più attese: The Witcher 3. Sul palco del Tudum 2023, la serie diretta da Lauren Schimdt Hissrich e la cui prima parte è in uscita il prossimo 29 giugno (mentre bisognerà attendere il 27 luglio per la seconda parte) è arrivata con una clip esclusiva, che trovate qua sopra. Il cast è composto da Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Freya Allan (Principessa Cirilla di Cintra), Joey Batey (Ranuncolo), mentre la sinossi è la seguente:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

One Piece | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

Proseguiamo con la serie Live Action dedicata al capolavoro nipponico targato Eiichiro Oda, One Piece. In uscita il prossimo 31 agosto 2023, la serie ha come showrunner Matt Owens e Steve Maeda e sul palco del Tudum 2023 si è presentato con un teaser trailer, che trovate qua sopra. Il cast è composto da Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji), mentre la sinossi è la seguente:

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

Lupin – Parte 3 | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

La terza parte di Lupin arriverà su Netflix il prossimo 5 ottobre. La serie, diretta da George Kay, si è mostrata con una clip esclusiva sul palco del Tudum 2023. Il cast è composto da Omar Sy (Assane Diop), Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin Ferel), Soufiane Guerrab (Youssef Guédira) e Shirine Boutella (Sofia Belkacem), mentre la sinossi è la seguente:

Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l’angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Tutta la luce che non vediamo | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

La serie è prodotta da Shawn Levy, Dan Levine e Josh Barry e si è presentata sul palco del Tudum 2023 con una featurette, che trovate qua sopra. In uscita il prossimo 2 novembre, ha nel cast Aria Mia Loberti (Marie-Laure LeBlanc), Nell Sutton (Marie-Laure da giovane), Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Hugh Laurie (zio Etienne), Louis Hofmann (Werner), Lars Eidinger (Von Rumpel) e Marion Bailey (Madame Manec). La sinossi, invece, è la seguente:

Tratta dal romanzo vincitore del Premio Pulitzer, Tutta la luce che non vediamo è una miniserie che segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca, e di suo padre, Daniel LeBlanc, che fuggono dalla Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per impedire che finisca nelle mani dei nazisti. Braccati senza sosta da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per il suo interesse personale, Marie-Laure e Daniel trovano presto rifugio a St. Malo, dove vanno a vivere con uno zio solitario che diffonde le trasmissioni clandestine per la resistenza. In questa cittadina sul mare una volta idilliaca, il percorso di Marie-Laure incrocia inevitabilmente quello di un’improbabile anima gemella: Werner, un adolescente brillante arruolato dal regime di Hitler per rintracciare le trasmissioni illegali, che invece possiede un legame segreto con Marie-Laure e con la sua fiducia nell’umanità e la sua speranza. Intrecciando abilmente le vite di Marie-Laure e Werner nel corso di un decennio, Tutta la luce che non vediamo racconta la storia dell’incredibile potere dei legami tra le persone, un faro di luce che può guidarci anche nei tempi più bui.

Berlino | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

Berlino è la serie Spin-off de La casa di Carta che arriverà su Netflix nel corso del prossimo dicembre, condotta da Alex Pina e Esther Martinez Lobato. Nel cast troviamo Pedro Alonso (Berlino), Michelle Jenner (Keila), Tristan Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) e Joel Sanchez (Bruce), mentre la sinossi è la seguente:

Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l’amore e un giorno di lavoro che frutta milioni. Questo è ciò che porta Berlino a rivivere i suoi anni d’oro, un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato e non era rimasto intrappolato all’interno della zecca spagnola. Qui è dove inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una specie di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato.

Il problema dei 3 corpi | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

Continuiamo con Il Problema dei 3 Corpi, serie condotta da David Benioff, D.B. Weiss, Alexander Woo in uscita nel gennaio del 2024, trovate il teaser trailer del Tudum 2023 qua sopra. Il cast è composto da Jess Hong, Benedict Wong, Eiza González, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley, Saamer Usmani, Liam Cunningham, Rosalind Chao, Jonathan Pryce, Marlo Kelly, Sea Shimooka, Ben Schnetzer, Zine Tseng, mentre la sinossi è la seguente:

La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni ’60 si ripercuote nello spazio e nel tempo fino a un gruppo di brillanti scienziati ai giorni nostri. Mentre le leggi della natura si dispiegano davanti ai loro occhi, cinque ex-colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

Bridgerton Stagione 3 | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

Grande protagonista del Tudum 2023 è stata anche la terza stagione di Bridgerton, che si è mostrata con alcune nuove immagini. Non si ha ancora, purtroppo, una data d’uscita confermata, ma la serie diretta da Jess Brownell con Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Luke Newton (Colin Bridgerton) sta tenendo la community fan di Netflix in vero fermento. La sinossi è la seguente:

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Stranger Things S5 e Mercoledì S2 | Tudum 2023: i principali annunci dell’evento globale di Netflix!

Infine, due grandi presenze sul palco del Tudum 2023: quella di Stranger Things S5 e Mercoledì S2. Per quanto riguarda Stranger Things, è stata annunciata ufficialmente una nuova aggiunta al cast a partire dalla quinta stagione e si tratta di Linda Hamilton. Invece, non abbiamo novità particolari sulla stagione 2 di Mercoledì, tranne un simpatico filmato, che trovate qua sopra, in cui la protagonista Jenna Ortega commenta le teorie dei fan per l’avvenire della serie.

Che faticaccia!

E questo è tutto quello che possiamo dirvi sui principali annunci derivanti dal Tudum 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

