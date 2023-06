Bosch SMV46KX04E: lavastoviglie ad incasso in sconto da Euronics

Grande sconto da Euronics, questa volta su una lavastoviglie ad incasso di ottima fattura, parliamo della Bosch SMV46KX04E, scopriamola

La Bosch SMV46KX04E è una lavastoviglie ad incasso di alta qualità che attualmente è in offerta presso Euronics. Con la sua elegante finitura e le prestazioni eccezionali, questa lavastoviglie è ideale per chi desidera un’elevata efficienza nella pulizia dei piatti, insieme a una facilità d’uso e un design discreto. Grazie alla tecnologia avanzata e alle numerose funzioni, la SMV46KX04E garantisce risultati di lavaggio impeccabili, riducendo al minimo il consumo di acqua ed energia. Se sei alla ricerca di una lavastoviglie ad incasso affidabile e conveniente, questa offerta da Euronics potrebbe essere la scelta perfetta.

Caratteristiche tecniche | Bosch SMV46KX04E in sconto

La Bosch SMV46KX04E è una lavastoviglie ad incasso che offre una serie di caratteristiche tecniche che la rendono una scelta eccellente per la pulizia efficiente dei tuoi piatti. Questo modello può contenere fino a 13 coperti, offrendo una capienza generosa per le tue esigenze quotidiane. Presenta una classe di efficienza energetica E, che garantisce un consumo ottimizzato di energia e risparmio sui costi a lungo termine. Con i suoi 6 programmi diversi, puoi scegliere la modalità di lavaggio più adatta alle tue stoviglie, mentre le 5 temperature disponibili ti consentono di regolare l’intensità del lavaggio in base alle esigenze specifiche.

Una delle caratteristiche interessanti di questa lavastoviglie è la funzione Extra Dry, che prolunga la fase di asciugatura, risultando ideale per stoviglie di plastica di grandi dimensioni, biberon o utensili da picnic. Inoltre, il programma Bicchieri 40°C è appositamente progettato per prendersi cura dei bicchieri e dei calici più delicati, offrendo un lavaggio delicato e un’asciugatura prolungata per risultati sempre brillanti. Infine, la presenza del terzo cestello fornisce ulteriore spazio per caricare e organizzare le stoviglie in modo efficiente. La Bosch SMV46KX04E è una lavastoviglie che unisce funzionalità avanzate e prestazioni affidabili per semplificare il tuo lavoro in cucina e ottenere risultati di lavaggio impeccabili.

Approfitta dell’offerta | Bosch SMV46KX04E in sconto

Con il suo design elegante, le sue numerose funzioni e le prestazioni eccezionali, la Bosch SMV46KX04E è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione per chiunque sia alla ricerca di una lavastoviglie ad incasso di alta qualità. E se hai l’opportunità di acquistarla con un incredibile sconto del 43%, che abbassa il prezzo a soli 449€, questa offerta da Euronics diventa ancora più allettante. Non lasciarti sfuggire questa occasione per avere a disposizione una lavastoviglie affidabile e conveniente che si prende cura delle tue stoviglie in modo efficiente e offre risultati di lavaggio impeccabili. Clicca qui per accedere all’offerta e sfrutta questa fantastica promozione per migliorare la tua esperienza in cucina con la Bosch SMV46KX04E.

Cosa ne pensate di questo prodotto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.