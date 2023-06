Berlino è lo spinf off della celebre serie Netflix spagnola La casa di Carta: scopriamo insieme il nuovo teaser trailer ufficiale, appena rilasciato

Berlino è lo spin off della serie La casa di Carta, dedicato al personaggio più furbo e senza regole della serie, proprio Berlino, interpretato da Pedro Alonso. Durante l’evento organizzato da Netflix, Tudum 2023 tenutosi a San Paolo in Brasile in diretta streaming, ci sono state tante notizie ufficiali che riguardano i titoli della piattaforma, uno di questi, riguarda proprio Berlino. Dopo l’annuncio di un terzo capitolo della saga di film Tyler Rake, c’è stato il rilascio dei teaser trailer dei titoli più attesi, come Squid Game 2, con la conferma della uscita nel 2024 e il live action della nuova serie diOne Piece. Ora è il turno di Berlino!

Berlino: ecco il trailer dello spin off de La casa di Carta

La serie spin off arriverà su Netflix entro quest’anno, nel mese di dicembre, anche se la data precisa ancora non si conosce e sarà sviluppato in otto episodi. La creatrice della serie è sempre Esther Martínez Lobato, insieme a Álex Pina, mentre le sceneggiature sono a cura di David Oliva, David Berrocal, Esther Martínez Lobato e Álex Pina e la regia è di Albert Pintó , David Barroca e Geoffrey Cowper. Come si può vedere da questo team di produzione, ritorna quasi tutta la squadra della serie madre, La casa di Carta, quindi questa è un’ottima notizia per i fan.

Nella serie, il ruolo di Berlino è affiancato da una nuova gang di esperti, che saranno fondamentali per aiutarlo nel compiere il suo nuovo furto folle: rubare 44 milioni di euro in un pomeriggio. Questi nuovi personaggi sono: Keila, un’autorità nell’ingegneria elettronica, Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino, Cameron, un kamikaze che vive sempre al limite, Roi, fedele seguace di Berlino e Bruce, uomo d’azione della banda.

E voi cosa ne pensate di Berlino, lo guarderete?

