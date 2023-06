TUDUM 2023 è la nuova edizione dell’evento di Netflix dedicato a tutti i fan: quest’anno sarà in diretta streaming dal Brasile il 17 giugno

TUDUM 2023 è la nuova edizione di un evento che Netflix dedica ogni anno ai fan insieme al partner TUDUM e quest’anno, dopo due anni di trasmissione da remoto, torna in diretta e visibile in streaming tramite il canale youtube dedicato all’avento. Scopriamo insieme il trailer e il programma ufficiale di questa iniziativa, dalla quale seguiranno tantissime novità per i fan dei cinema e delle serie TV.

TUDUM 2023: il programma dell’evento Netflix

L’evento, Tudum 2023 sarà il 17 giugno in diretta da San Paolo in Brasile, con tantissimi ospiti in presenza e tante altrei novità e interventi. Vediamo il dettaglio del palinsesto degli ospiti e di quale film o serie parleranno!

Chris Hemsworth, Sam Hargrave – Tyler Rake

Arnold Schwarzenegger – Fubar

Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt – Heart of Stone

Chase Stokes – Outer Banks

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley – Il problema dei 3 corpi

Henry Cavill, Anya Charlotra, Freya Allan, Joey Batey – The Witcher

Zack Snyder, Deborah Snyder, Sofia Boutella – Rebel Moon

Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu – Avatar – La leggenda di Aang

Christian Malheiros, Jottapê, Bruna Mascarenhas – Sintonia

Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar – One Piece

André Lamoglia, Valentina Zenere – Elite

Nicola Coughlan – Bridgerton

India Amarteifio, Corey Mylchreest – La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

Maisa – Di nuovo 15 anni

Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison, Darren Barnet – Non ho mai…

Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda, Vedang Raina – The Archies

Aria Mia Loberti, Louis Hofmann – Tutta la luce che non vediamo

Non mancheranno anche le partecipazioni straordinarie:

Stranger Things

Jenna Ortega, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday – Mercoledì

Squid Game

Squid Game: La sfida

Penn Badgley – You

Lily Collins – Emily In Paris

Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw – Lift

Pedro Alonso – Berlino

Nick e Vanessa Lachey – L’amore è cieco

Chloe Veitch – Too Hot To Handle

Ralph Macchio, William Zabka e il cast di Cobra Kai

Corinna Brown, Kizzy Edgell – Heartstopper

Omar Sy – Lupin

John Boyega, Teyonah Parris – Hanno clonato Tyrone

Clara Galle, Julio Peña Fernández – Dalla mia finestra: Al di là del mare

Dianna Agron, Tenoch Huerta, Bobby Lucknow – Jodie, il prescelto

Golda Rosheuvel – Bridgerton

