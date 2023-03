La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, ecco il nuovo trailer e la locandina!

Tramite comunicato stampa, Netflix ha divulgato un nuovo trailer e la locandina de La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, prequel dell’amatissima serie

La Regina Carlotta, titolo originale Queen Charlotte (qui trovate tutte le informazioni!) è il prequel di Bridgerton in arrivo il prossimo 4 maggio ad espandere il già vastissimo catalogo di serie TV targato Netflix. Nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, Netflix e Shondaland hanno svelato un nuovo trailer, la locandina e le nuove immagini. Trovate tutto in questo articolo, sia il filmato sia il poster.

La sinossi è la seguente:

Dedicato all’ascesa al potere della regina Carlotta, questo prequel dell’universo Bridgerton racconta come il matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d’amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton.

La Regina Carlotta si mostra con un nuovo trailer in attesa del 4 maggio!

La Regina Carlotta è una miniserie che ha alle spalle Shonda Rhimes come Showrunner, Produttrice Esecutiva e Sceneggiatrice. Alla Regia e come Produttore Esecutivo troviamo Tom Verica e, in quest’ultimo ruolo, anche Betsy Beers. Nel cast troviamo invece i seguenti attori: Golda Rosheuvel (regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprendono i loro ruoli di Bridgerton in questa miniserie. India Amarteifio (Line of Duty) interpreta la regina Carlotta da giovane, Michelle Fairley (Gangs of London) la principessa Augusta, Corey Mylchreest (The Sandman) il giovane re Giorgio, e Arsema Thomas la giovane Agatha Danbury. Nel cast anche Sam Clemmett (Harry Potter e la maledizione dell’erede – West End and Broadway, The War Below) nei panni del giovane Brimsley, Freddie Dennis (The Nevers) in quelli di Reynolds e Richard Cunningham (The Witcher) in quelli di Lord Bute. Infine, Tunji Kasim (Nancy Drew) interpreta Adolphus, Rob Maloney (Casualty) il medico reale, Cyril Nri (Cucumber) Lord Danbury, e Hugh Sachs (Bridgerton 1 e 2) Brimsley (da anziano).

Avete visto il nuovo trailer dedicato a La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

