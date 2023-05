Mercoledì 2: uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo!

Vediamo insieme cosa si sa della stagione 2 di Mercoledì, in particolare data di uscita, cast, trailer e trama

Mercoledì di Tim Burton è riuscita a conquistare il pubblico su tutti i fronti. La rinnovata famiglia Addams, i nuovi personaggi ed il mondo magico in cui vivono, le trama investigativa e le immagini pop hanno aiutato a rendere Wednesday un “fenomeno globale”, come lo definisce il video-annuncio pubblicato su Twitter dall’account ufficiale di Netflix.

L’annuncio di un seguito è stato inevitabilmente quasi immediato: Mercoledì 2 si farà, e si farà ancora su Netflix. La prima stagione ha gettato parecchia carne sul fuoco ed ha promesso un proseguimento da aspettare con trepidazione. Vediamo quali informazioni abbiamo sul sequel della prima serie tv firmata da Tim Burton.

Trama | Mercoledì 2: uscita, trama, trailer e cast

Netflix e Burton sono stati avari di dettagli in questo senso, e l’annuncio della stagione 2 di Mercoledì è privo di qualsivoglia indicazione sulla trama. Ciononostante, il finale della prima stagione ha impostato delle premesse sicuramente sostanziose ed interessanti per proseguire con i misteri di Nevermore. La domanda più grande a cui cercheremo una risposta nella seconda stagione riguarda il messaggio ricevuto da Mercoledì nel finale.

Quel messaggio sarà probabilmente il ponte fra la serie di omicidi della prima stagione ed un mistero ancora più complesso da risolvere nel futuro. Tutto questo si lega inevitabilmente a Tyler e alla signora Thornhill, gli antagonisti della prima stagione che torneranno senz’altro a disturbare Mercoledì. Tyler in particolare potrebbe intraprendere un percorso interessante in quanto le sue azioni erano frutto dell’influenza di Thornhill: se se ne liberasse, potrebbe diventare invece un prezioso alleato per la piccola Addams e redimersi.

Cast | Mercoledì 2: uscita, trama, trailer e cast

Fra la schiera di interpreti nella seconda stagione ritroviamo tutti i volti che abbiamo già conosciuto nella prima. A guidare il cast non potrebbe mancare la Mercoledì di Jenna Ortega, probabilmente l’elemento della serie più chiacchierato finora. Ortega è riuscita ad esprimere Mercoledì con la sua espressione scolpita nella pietra e i movimenti decisi ma eleganti. Accanto a lei l’immancabile Mano.

Emma Myers sarà ancora la coinquilina di Mercoledì, Enid Sinclair, così come gli altri compagni di scuola più riconosciuti: Bianca (Joy Sunday), Xavier (Percy Hynes White), Ajax (George Farmer) e Yoko (Naomi J. Ogawa). Fra lo staff non sappiamo con certezza se rivedremo la Marilyn Thornill (Christina Ricci), ma è probabile che il suo ruolo a Jericho non sia finito. Infine, la famiglia di Mercoledì vedrà ancora Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones, Isaac Ordonez e Fred Armisen rispettivamente come Gomez, Morticia, Pugsley e zio Fester.

Il trailer e la data d’uscita

Nelle ultime settimane sono stata inseguita, perseguitata ed imitata milioni di volte su Internet. È stata una vera tortura. Grazie.

Con le parole di Mercoledì Netflix lancia l’annuncio e conferma che la seconda stagione si farà, ma non aggiunge altri dettagli. Per trailer e spunti di trama ci sarà ancora da pazientare, ma siamo certi che ne varrà la pena. La data di uscita? Nulla di certo ma perché non ripeterla nel mese di novembre… Seguici per scoprire altri dettagli su Mercoledì 2!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.