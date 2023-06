Masaru Yamamura, il director di Armored Core 6: Fires of Rubicon, ha dichiarato in un’intervista che il titolo non avrà un’esplorazione alla Souls

Considerando il successo degli ultimi titoli FromSoftware è normale che i giocatori stiano osservando con molta attenzione il nuovo Armored Core 6. Questo titolo sembra discostarsi molto dalle opere più recenti e popolari della software house nipponica, e a quanto pare recentemente il director del gioco ha voluto sottolineare ancora di più questo distaccamento. Masaru Yamamura ha infatti rilasciato un’intervista per RuliWeb in cui dichiara che Armored Core 6: Fires of Rubicon non avrà un’esplorazione alla souls.

Armored Core 6: Fires of Rubicon non punterà sull’esplorazione

Recentemente Masaru Yamamura ha rilasciato un’intervista molto interessante relativa ad alcuni aspetti di Armored Core 6. A quanto pare, nonostante presenti numerose differenze con i precedenti capitoli, Fires of Rubicon continuerà in ogni caso a puntare sugli elementi tipici della serie. Il gioco infatti non offrirà ai giocatori la possibilità di esplorare liberamente il mondo come nei Souls, ma si concentrerà nel far affrontare loro dei livelli ben delimitati.

Negli Armored Core è possibile personalizzare i propri mecha a piacimento e questo vuol dire che è possibile anche modificare elementi come velocità, accelerazione ed altezza del salto. Di conseguenza è facile capire perché il titolo non si presta affatto a delle ampie mappe interconnesse alla Souls e perché gli sviluppatori hanno preferito mettere i giocatori all’interno di arene ben delimitate.

Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile dal 25 agosto per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.