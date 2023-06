Dopo Super Mario, Nintendo ed Universal starebbero lavorando per trasformare in film un altro classico tra i videogiochi: The Legend of Zelda

La moda di trasporre in film o in serie tv i grandi classici del mondo videoludico sembra non avere fine. Dopo l’incredibile successo della serie The Last of Us, seguita dai film Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri e Super Mario Bros. – Il film, ora anche l’ high fantasy creato da Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka nel 1986, The Legend of Zelda, potrà diventare uno show cinematografico. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa news che sta creando tanto clamore tra i fan dei videogiochi Nintendo e non solo.

Il progetto | The Legend of Zelda: in arrivo un film animato?

Il progetto includerebbe l’Universal Pictures, che sarebbe in procinto di chiudere le trattative con l’azienda Nintendo. Anche la casa di produzione Illumination, già coinvolta nel progetto di Super Mario Bros. – Il film, dovrebbe far parte di questo nuovo lavoro. Sarebbe stato il critico cinematografico Jeff Sneider a far circolare la notizia che The Legend of Zelda sarà il prossimo prodotto di Nintendo a sbarcare al cinema. L’insider, in un episodio podcast di The Hot Mic, avrebbe confessato di aver appreso la notizia da una fonte molto affidabile. Ha dichiarato:

Mi è stato detto che Universal sta per chiudere un grosso accordo con Nintendo per The Legend of Zelda. Zelda sembra essere la prossima grande serie di Illumination-Nintendo, cosa che ci aspettavamo un po’ tutti. Mi è stato detto che sta per accadere.

Ma cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo progetto? Cerchiamo di capirlo attraverso la trama principale del videogioco. La storia, ambientata in un mondo fantastico chiamato Hyrule, segue le avventure di un coraggioso eroe, chiamato Link, il quale decide di partire per un avventura, con lo scopo di salvare la principessa Zelda e sottrarla dalle mani del terribile Ganon. Il videogioco, il cui ultimo capitolo è intitolato “Tears of the Kingdom”, si è impresso nell’immaginario collettivo, diventando un cult e collezionando un successo dopo l’altro, in tutti e 20 i giochi principali.

Ancora nulla di certo

Ci teniamo a precisare che ancora nulla di ciò che Sneider ha dichiarato è risultato ufficiale. Per capire se si tratta di un progetto davvero in fase di lavorazione dovremo attendere ancora qualche tempo. Certamente sono in molti a puntare su The Legend of Zelda come prossimo videogioco da portare sullo schermo, anche grazie al suo enorme successo, che sicuramente verrà sfruttato il più possibile. La realizzazione non sarà di certo facile, come ha sottolineato anche Screen Rant, soprattutto per il fatto che i personaggi presenti non parlano; potrebbe risultare strano vederli invece interagire fra loro in un modo nuovo. Ci auguriamo che, se ciò dovesse risultare vero, possa trattarsi di un altro grande successo, come è accaduto per i suoi predecessori, sbarcati al cinema, dal mondo dei videogiochi. E voi? Siete curiosi? Noi di tuttoteK attendiamo speranzosi l’ufficialità della realizzazione.

