Il colore viola: il trailer del musical tratto dal libro di Alice Walker

Basato sul celebre musical ispirato al romanzo di Alice Walker, Il colore viola sarà nelle sale americane dal 25 dicembre: ecco il trailer

Il colore viola, adattamento dell’omonimo musical su libretto di Marsha Norman, si mostra nel trailer ufficiale, condiviso da Warner Bros. nelle scorse ore. La clip conferma anche la data d’uscita, fissata al giorno di Natale per il mercato americano. Inizialmente a rischio slittamento a causa dello sciopero SAG-AFTRA, il lungometraggio rispetterà dunque la finestra di rilascio, probabilmente per poter concorrere nell’ormai imminente stagione dei premi.

Il colore viola: il trailer del musical prodotto originariamente da Steven Spielberg

Il colore viola è basato sull’omonimo musical del 2005 con le musiche e i testi di Stephen Bray, Brenda Russell e Allee Willis, a sua volta ispirato al romanzo di Alice Walker. Vincitrice del premio Pulitzer e del National Book Award, l’opera di Walker è stata adattata una prima volta per il grande schermo da Steven Spielberg, nel 1985, con Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey fra le protagoniste. La pellicola originale è stata candidata ad 11 premi Oscar, non trionfando però in nessuna categoria. Ad interpretare Celie nella nuova versione sarà Fantasia Barrino, attrice teatrale alla sua prima esperienza cinematografica, mentre Taraji P. Henson, nota al grande pubblico per la serie Empire ed altro, vestirà i panni di Shug.

Diretto da Blitz Bazawule e basato su una sceneggiatura di Marcus Gardley, Il colore viola riporterà quindi alla ribalta la storia complessa e delicata del romanzo incentrato su tematiche come il razzismo, l’incesto, gli abusi sessuali e la violenza domestica, raccontati attraverso le vicende di alcune famiglie afroamericane della Georgia all’inizio del ventesimo secolo. Nel team di produttori figurano invece gli stessi Steven Spielberg, con la sua Amblin Entertainment, Oprah Winfrey, Quincy Jones e Scott Sanders. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti sulla data d’uscita italiana.

