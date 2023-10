Festa delle Offerte Prime: ecco i dispositivi Huawei in offerta

Fino ad oggi è possibile scegliere tra una serie di dispositivi Huawei disponibili in offerta grazie agli Amazon Prime Big Deal Days

La Festa delle Offerte Prime è un evento annuale di Amazon che offre sconti e promozioni su una vasta gamma di prodotti. L’evento si svolge solitamente per un periodo di 48 ore, durante il quale i clienti Amazon Prime possono approfittare di offerte esclusive su prodotti di tutti i tipi, dai dispositivi elettronici ai prodotti di consumo.

Fino all’11 ottobre è possibile scegliere tra una serie di dispositivi in offerta Huawei grazie agli Amazon Prime Big Deal Days. Ma non è tutto: la convenienza raddoppia perchè da oggi fino al 31 ottobre Huawei celebra anche la HUAWEI Week, un intero periodo dedicato a sconti incredibili sui migliori prodotti smartphone, audio e wearable Huawei.

Festa delle Offerte Prime: sconti Huawei

In particolare, ecco il meglio della tecnologia wearable Huawei in super offerta su Amazon in occasione del Prime Day:

HUAWEI Watch 4 in colorazione Black disponibile a 399 euro invece di 449 euro.

in colorazione Black disponibile a 399 euro invece di 449 euro. HUAWEI Watch GT 3 Pro in versione Black disponibile a 289 euro invece di 369 euro.

in versione Black disponibile a 289 euro invece di 369 euro. HUAWEI Watch GT 4 in versione Green da 46mm in boundle con gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2 in vendita a 269 euro invece di 318 euro e HUAWEI Watch GT 4 in versione femminile White da 41mm,

In boundle con le HUAWEI FreeBuds SE 2, disponibili a 249 euro invece di 298 euro.

HUAWEI Watch Fit SE nelle colorazioni Black, Pink e Green con HUAWEI USB Type-C Adapter in regalo, disponibili a 79 euro invece di 99 euro.

nelle colorazioni Black, Pink e Green con HUAWEI USB Type-C Adapter in regalo, disponibili a 79 euro invece di 99 euro. HUAWEI Band 8 nelle colorazioni Black, Green e Pink a 49 euro invece di 59 euro.

