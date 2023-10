Recensione HUAWEI Watch GT 4: elegante e funzionale

Recensione HUAWEI Watch GT 4, il dispositivo ideale per coloro che desiderano precisione e funzionalità senza necessariamente rinunciare all’estetica

Bentornati su tuttoteK per la recensione completa dello smartwatch targato HUAWEI: Watch GT 4. Un dispositivo che merita la giusta attenzione grazie all’ottimo connubio tra design e funzionalità. Propone difatti un display AMOLED da 1,43″ o 1,32″, una scocca resistente all’acqua e alla polvere secondo lo standard IP68 ed una autonomia di circa 10/5 giorni (a seconda della variante scelta). Scopriamolo insieme!

Scheda tecnica | Recensione HUAWEI Watch GT 4

Dimensioni e peso: HUAWEI WATCH GT 4 46 mm: 46 mm × 46 mm × 10,9 mm / 48 g (cinturino escluso) – HUAWEI WATCH GT 4 41 mm: 41 mm × 41 mm × 10,6 mm / 37 g (cinturino escluso)

Qualità costruttiva e display | Recensione HUAWEI Watch GT 4

La qualità costruttiva è sicuramente uno dei punti di forza del HUAWEI Watch GT 4. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile e ha un diametro di 41 mm (nella variante a noi giunta), che lo rende adatto a polsi di medie o piccole dimensioni. Il cinturino è intercambiabile e disponibile in diversi materiali, tra cui acciaio inossidabile, maglia Milanese, pelle, composito e fluoroelastomero. La cassa è inoltre dotata di un pulsante personalizzabile ed una corona rotante per muoversi agilmente nei menù di sistema.

Il design è poi indubbiamente elegante e raffinato, si adatta tranquillamente a qualsiasi occasione. Il pannello frontale è invece un AMOLED da 1,32 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel. La densità di pixel è di 326 ppi, molto elevata per una diagonale simile, il che garantisce immagini nitide e ben definite. Il display è anche molto luminoso (da notare la differenza con un più ‘anziano’ HUAWEI Watch GT2 Pro), ciò lo rende facilmente leggibile anche in esterna.

Hardware e autonomia | Recensione HUAWEI Watch GT 4

Il cuore pulsante di questo HUAWEI Watch GT 4 sta sicuramente nella sensoristica, abbondante e precisa. Il rilevamento dei passi, del sonno o del battito cardiaco risulta estremamente preciso grazie ai sistemi HUAWEI TruSeen 5.5+ e HUAWEI TruSleep 3.0, ormai ben rodati ed affidabili. Buono anche il modulo GPS per la rilevazione degli allenamenti. Inoltre, grazie al collegamento Bluetooth con lo smartphone, è possibile sincronizzare dei contatti preferiti da poter chiamare facilmente con l’orologio, grazie allo speaker posto in basso (che può anche riprodurre la musica che avete installato). Da mezionare tuttavia l’assenza della rilevazione ECG.

Sul fronte autonomia invece questa variante da 41 mm fa il suo ma non va oltre, con un’autonomia dichiarata di 4 o 7 giorni, ci si assesta più spesso sui 3/4. Buono comunque il consumo in stand-by, con una lieve scarica costante. Infine la ricarica, piuttosto rapida, che impiega poco più di un’ora per raggiungere il 100% e che avviene tramite la basetta wireless in dotazione.

Software e App Companion | Recensione HUAWEI Watch GT 4

Il software è ricco di funzionalità, e come già anticipato può aiutarci nella gestione delle chiamate, delle notifiche (alle quali però è possibile rispondere solo con messaggi preimpostati), della musica e persino come otturatore remoto (solo Android). Anche le attività sportive non sono poche, più di 100, e che grazie al GPS integrato riescono a coprire la maggior parte della richiesta. Tra le altre funzionalità troviamo poi il meteo, gli esercizi di respirazione, timer, sveglia, ricerca smartphone e altro ancora. Esiste anche uno store di applicazioni (AppGallery) accessibile tramite l’app companion, che tuttavia non ha una gran proposta e con le poche app disponibili non tutte di buona qualità.

L’app companion è HUAWEI Health, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. Un’applicazione completa di tutto il necessario, con grafiche curate ed un’interfaccia piuttosto intuitiva. Propone infatti grafici esaustivi su tutti i tipi di misurazione supportati dallo smartwatch ed uno store integrato di watchfaces. A differenza di quello per applicazioni, per quest’ultimo la scelta è pressoché infinita, tra quadranti ufficiali, degli utenti, gratis e a pagamento: ce n’è per tutti i gusti!

Prezzo e disponibilità

Tirando le somme, consigliamo l’acquisto di questo nuovo HUAWEI Watch GT 4 principalmente a chi cerca funzionalità e design senza dover spendere una fortuna, ma trovandosi comunque di fronte ad un prodotto completo ed esteticamente adatto a qualsiasi occasione. Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon e sullo store ufficiale HUAWEI.

8.6 Funzionale! Punti a favore Design

Design Qualità costruttiva

Qualità costruttiva Software completo

Software completo Display Punti a sfavore AppGallery scarno

AppGallery scarno No ECG